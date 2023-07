Z Ukrajiny do Německa uprchl milion lidí. V zásadě jsou vítáni, zejména na trhu práce. Problémy integrace ale spočívají v detailech.

Poté, co Vladimir Putin zahájil válku proti Ukrajině a lidé ze země houfně utíkali, se stále hlasitěji ozývá myšlenka: Nemohli by uprchlíci také cenným způsobem přispět k odstranění do očí bijícího nedostatku pracovních sil v Německu? Nová studie přináší fakta.