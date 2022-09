Ukrajinci prý zajali ruského generála, velitele jednoho ze čtyř uskupení

Kyjev - Ukrajinští vojáci při osvobozování města Balaklija v Charkovské oblasti na severovýchodě země podle dosud oficiálně nepotvrzených zpráv údajně zajali ruského generála, velitele jednoho ze čtyř uskupení ruských vojsk na Ukrajině. Pokud se tyto zprávy potvrdí, byl by to "největší úlovek" od dob druhé světové války, tvrdí ukrajinští komentátoři.

"Veškeré informace se prověřují, protože jsou možné různé varianty a musíme se přesně ujistit, že ten člověk má něco společného s velením," řekl v ukrajinské televizi 24kanal poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Podle televize ale nejprve zmínil, že generálporučík Andrej Syčevoj byl zajat, a to v uniformě podplukovníka.

To tvrdí i komentáře k záběrům kolujícím po sociálních sítích. Je na nich klečící muž v ruské polní uniformě s dvěma hvězdičkami na výložkách, obklopený ozbrojenými ukrajinskými vojáky.

"Zdá se, že to není obyčejný podplukovník, ale generálporučík ruské armády Andrej Syčevoj, který velí uskupení Západ. Jestli je to pravda, tak už je to zajímavé. Za generálporučíka by se dalo vyměnit velice mnoho našich důležitých chlapů (v ruském zajetí). Velice mnoho!" usoudil ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko.

Jméno velitele čtvrtého uskupení ruských vojsk na Ukrajině, nazvaného Západ, zveřejnilo ruské ministerstvo obrany až při inspekční cestě, které po ruských jednotkách v červenci podnikl ministr obrany Sergej Šojgu. Generál Syčevoj tehdy podle komuniké podal ministru obrany hlášení o situaci a plnění uložených úkolů. List Komsomolskaja pravda tehdy psal, že Syčevoj "dobyl Mariupol a Melitopol", ze kterých chtěl Kyjev učinit "nedobytné pevnosti". Generála po ruském vpádu na Ukrajinu zařadila Evropská unie na svůj sankční seznam.