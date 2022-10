Ukrajinci mají od čtvrtka počítat s vypínáním elektřiny po celé zemi

Kyjev - Ukrajinci musí od čtvrtka 20. října počítat s postupným vypínáním elektrického proudu po celé zemi. Očekává se, že zaváděná omezení nepotrvají déle než čtyři hodiny, uvedl dnes server RBK-Ukrajina s odvoláním na vyjádření energetické společnosti Ukrenerho. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusko dnes na Ukrajině zničilo tři energetická zařízení. Ukrajince upozornil, aby byli od čtvrtka při spotřebě energií šetrní.

Vypínání elektřiny si vynutily ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, které od 10. října napáchaly větší škody než za předchozích bezmála osm měsíců války. Energetické objekty se staly terčem i dnešních útoků, jak upozornil i Zelenskyj. O která zařízení se jednalo, neupřesnil.

"V některých oblastech jsme zaznamenali pokrok, ale bohužel tu byly i zásahy. Nepřítel dnes zničil tři energetická zařízení," uvedl prezident v pravidelném večerním projevu. Obnovit energetický systém podle něj nějakou dobu potrvá, obyvatelé Ukrajiny proto podle něj nemají zapínat nepotřebná zařízení a šetřit energiemi.

Elektřina může být podle Ukrenerho i Zelenského vypnuta od sedmé ráno do deseti večer (od 6:00 do 21:00 SELČ). Konkrétní informace si mají občané vyhledat na webech oblastních odboček.

"Počasí se zhoršuje. Prosím, postarejte se o to, abyste do zítřejších 7:00 měli nabité telefony, powerbanky, zásobu vody, svítilny a baterky do nich. Taky teplé ponožky a oblečení. Prosím informujte všechny, kdo nepoužívají sociální sítě, aby také byli připraveni," dodala společnost.

O omezení dodávek elektřiny od 20. října nejprve informovala prezidentská kancelář, která vyzvala Ukrajince, aby elektřinou maximálně šetřili. Ruské útoky vážně poškodily okolo 40 procent energetických objektů, dodal server RBK-Ukrajina.