Ukrajina zavede výjimečný stav, Rusko evakuuje diplomaty a pálí dokumenty

Kyjev/Moskva - Ukrajina zavede výjimečný stav ve všech regionech kromě Luhanské a Doněcké oblasti, řekl dnes šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Země také ode dneška povolává do armády zálohy. Týká se to rezervistů ve věku od 18 do 60 let, informovala agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na ukrajinskou armádu. Ukrajinské ministerstvo dnes doporučilo Ukrajincům, aby necestovali do Ruska. Ty, co tam už jsou, vyzvalo, aby zemi okamžitě opustili.

Ukrajina zavede výjimečný stav, řekl šéf bezpečnostní rady

Ukrajina zavede výjimečný stav ve všech regionech kromě Luhanské a Doněcké oblasti, řekl dnes šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Trvat podle něj bude 30 dní a poté bude moci být prodloužen o další měsíc. Rada národní bezpečnosti a obrany žádá parlament o schválení tohoto kroku.

V Luhanské a Doněcké oblasti už nyní platí zvláštní režim, podotkl server Ukrajinska pravda.

Ukrajina povolává do armády zálohy; radí občanům necestovat do Ruska

Ukrajina ode dneška povolává do armády zálohy. Týká se to rezervistů ve věku od 18 do 60 let, informovala agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na ukrajinskou armádu. Maximální délka služby bude jeden rok. O povolání záloh rozhodl v úterý prezident Volodymyr Zelenskyj, který ale zároveň odmítl všeobecnou mobilizaci. Parlament mezitím v prvním čtení schválil návrh zákona o volném držení zbraní u obyvatel. Ukrajinské ministerstvo doporučilo Ukrajincům, aby necestovali do Ruska. Ty, co tam už jsou, vyzvalo, aby zemi okamžitě opustili.

Velení armády uvedlo, že záložníci budou sloužit u těch vojenských jednotek a v té odbornosti, ve které působili dříve a zachovají si své pracovní místo a průměrný měsíční plat, píše Interfax-Ukrajina.

Ukrajinskému parlamentu byl mezitím předložen návrh na vyhlášení stanného práva v Doněcké a Luhanské oblasti, které se nacházejí na východě země. Tentýž dokument navrhuje přerušení dopravního spojení s Ruskem a uzavření hranice s touto zemí a se sousedním Běloruskem, píše agentura Unian.

Zelenskyj už dříve odmítl v zemi zavést stanné právo s tím, že k němu přistoupí, pokud by vypukla plnohodnotná válka s Ruskem.

Návrh nyní předložila poslankyně Oksana Savčuková v reakci na poslední kroky Moskvy. Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí rozhodl o uznání nezávislosti dvou samozvaných "lidových republik", které před několika lety vyhlásili proruští separatisté na východě Ukrajiny a které se nacházejí na území Doněcké a Luhanské oblasti. Šéf Kremlu zároveň oznámil vyslání ruských vojáků do těchto regionů v rámci "mírové mise".

Parlament dnes v prvním čtení schválil návrh zákona, který umožňuje obyvatelům země nosit střelné zbraně, informoval server Ukrajinska pravda. "Přijetí tohoto zákon je plně v zájmu státu a společnosti," uvedli autoři návrhu normy podle agentury Reuters, podle nichž je zákon zapotřebí kvůli "existujícím hrozbám a nebezpečím pro občany Ukrajiny."

Ukrajinské ministerstvo zahraničí mezitím doporučilo Ukrajincům, aby necestovali do Ruska a vyzvalo občany, kteří tam už jsou, aby Ruskou federaci okamžitě opustili, píše server RBK Ukrajina. Ukrajinská diplomacie jako důvod uvedla zesílení ruské agrese vůči Ukrajině, což by mohlo vést k výraznému omezení konzulárních služeb na území Ruska.

Ukrajinský prezident v úterý řekl, že zváží přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Vyzvalo ho k tomu ukrajinské ministerstvo zahraničí, které ke konzultacím povolalo svého chargé d'affaires v Moskvě.

Západ kvůli agresivnímu postupu Moskvy uvalil na Rusko nové sankce. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes vyzval Západ, aby s ekonomickými postihy přitvrdil. "První rozhodné kroky byly učiněny včera (v úterý) a jsme za ně vděční," napsal šéf ukrajinské diplomacie na twitteru. "Nyní je zapotřebí zesílit tlak k zastavení Putina. Zasáhněte jeho ekonomiku a kumpány," dodal.

Rusko začalo evakuovat diplomaty z Ukrajiny, ti pálí dokumenty

Rusko začalo evakuovat pracovníky všech svých zastupitelských úřadů na Ukrajině, informuje agentura TASS s odvoláním na ambasádu v Kyjevě. Její představitel zároveň agentuře potvrdil informaci z ukrajinských médií, že pracovníci diplomatické mise začali pálit dokumenty.

"Evakuace personálu již začala," sdělil zdroj z ambasády. Rusko má velvyslanectví v Kyjevě a generální konzuláty v Charkově, Oděse a Lvově. Zprávu, že zaměstnanci diplomatické mise pálili dokumenty, okomentoval ruský diplomatický pracovník poznámkou, že se jedná o plánovaný postup. "V případech, jako je tento, existuje soubor opatření, která musí být dodržena, a to i z bezpečnostních důvodů," vysvětlil. Ruské ministerstvo zahraničních věcí už dříve oznámilo, že pracovníky ruských zastupitelských úřadů na Ukrajině evakuuje, aby ochránilo jejich životy a zajistilo jejich bezpečnost, upřesnil TASS.

Ukrajinský parlament schválil sankce proti 351 Rusům

Ukrajinský parlament schválil uvalení sankcí na 351 Rusů, včetně zákonodárců, kteří podpořili uznání nezávislosti dvou separatistických regionů na východě země a vyslání ruských vojáků do regionu. Oznámila to dnes agentura Reuters, podle níž postihy zahrnují mimo jiné zákaz vstupu na Ukrajinu, odepření přístupu ke kapitálu či nemovitostem. Parlament požádal Radu národní bezpečnosti a obrany, aby na ruské politiky a úředníky uvalila sankce na deset let, píše agentura Interfax-Ukrajina.

Postihy podle serveru RBK Ukrajina míří zejména na poslance ruské Státní dumy, kteří před časem požádali prezidenta Vladimira Putina o uznání nezávislosti separatistických regionů na východě Ukrajiny.

Dále navrhované sankce cílí na členy ruské Rady federace, tedy horní komory parlamentu, kteří schválili uznání takzvané Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky.

Postihy má na ruské činitele uvalit Rada národní bezpečnosti a obrany (SNBO), která je nejvyšším bezpečnostním orgánem země.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí rozhodl o uznání nezávislosti dvou samozvaných "lidových republik", které před několika lety vyhlásili proruští separatisté na východě Ukrajiny a které se nacházejí na území Doněcké a Luhanské oblasti. Obě komory ruského parlamentu následně jeho rozhodnutí potvrdily. Šéf Kremlu zároveň oznámil vyslání ruských vojáků do těchto regionů v rámci "mírové mise".

Podle ukrajinské rozvědky by Rusko mohlo napadnout Kyjev, Charkov a Cherson

Rusko nemá v plánu zastavit se na Donbasu a může pokračovat v ofenzivě na další území Ukrajiny. Podle serveru Ukrajinska pravda to sdělila ukrajinská zpravodajská služba prezidentovi země Volodymyru Zelenskému na jednání hlavy státu s šéfy parlamentních stran. V rizikové zóně se nacházejí města Charkov, Cherson a Kyjev, uvedla.

Bezpečnostní složky politiky na úterním jednání informovaly o aktuální bezpečnostní situaci a nastínily možné prognózy vývoje událostí.

"Ukrajinská rozvědka má informace, že se Rusko neplánuje zastavit v Donbasu, a chce pokračovat ve vojenské eskalaci. V první řadě se v rizikové zóně nacházejí Charkov, Cherson a Kyjev," cituje zástupce rozvědky Ukrajinska pravda s odkazem na druhé největší město země nacházející se u ruských hranic, důležitý černomořský přístav Cherson a metropoli.

Podle novinářů na schůzce údajně zazněla také slova o možném zhoršení bezpečnostní situace v Donbasu v následujících dvou dnech, poznamenala agentura Unian.

Političtí představitelé Ukrajiny se podle médií na jednání zabývali mimo jiné možností zavedení výjimečného stavu v regionech sousedících s Ruskem kvůli hrozbě ruské vojenské agrese. Nakonec rozhodnutí odložili na další dny s ohledem na vývoj událostí.

Zelenskyj už dříve odmítl v zemi zavést stanné právo s tím, že k němu přistoupí, pokud by vypukla plnohodnotná válka s Ruskem. Zároveň oznámil, že povolá část vojáků v záloze na mimořádné cvičení, všeobecnou mobilizaci zatím vyloučil.

Horní komora ruského parlamentu v úterý posvětila šéfovi Kremlu Vladimirovi Putinovi nasazení ruských vojsk v zahraničí. Učinila tak poté, co ruský prezident v pondělí uznal nezávislost dvou separatistických republik na východě Ukrajiny a pak tam nařídil vyslat ruské jednotky v rámci "mírové mise". Západ kvůli agresivnímu postupu Moskvy uvalil na Rusko nové sankce.

Satelitní snímky ukazují nasazení dalších vojáků a vybavení u hranic

Satelitní snímky za posledních 24 hodin ukázaly nové nasazení vojáků a vybavení v západním Rusku a Bělorusku nedaleko ukrajinských hranic. S odvoláním na společnost Maxar Technologies o tom informovala agentura Reuters.

Na fotografiích je v jižním Bělorusku nedaleko hranic s Ukrajinou vidět více než stovka armádních vozidel a desítky vojenských stanů. U vojenské posádky v západním Rusku u ukrajinských hranic přibyla nová polní nemocnice, uvádí Maxar Technologies. Společnost ve stejném regionu zaznamenala i přepravní vozidla pro těžkou techniku a zbraně, včetně tanků, a nasazení nových jednotek.

Agentura Reuters poznamenává, že se jí satelitní fotografie poskytnuté firmou, která aktivity ruské armády monitoruje už několik týdnů, nepodařilo nezávisle ověřit.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí uznal nezávislost dvojice separatistických republik na východě Ukrajiny a vyslal na jejich území ruské vojáky pod záminkou mírové mise. Jeho americký protějšek Joe Biden v úterý v reakci zavedl proti Rusku sankce a vojenské akce Moskvy označil za "počátek ruské invaze na Ukrajinu".