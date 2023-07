Ukrajina se po válce stane členem NATO, řekl Zelenskyj na závěr summitu

Vilnius - Ukrajina se po skončení války určitě stane členem NATO, jiný názor na nynějším summitu aliance nezazněl, řekl dnes na tiskové konferenci na závěr dvoudenního vrcholného jednání ve Vilniusu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Členské země NATO se už v úterý shodly, že Ukrajině zkrátí cestu ke vstupu, formálně ji ale do svých řad pozvou až ve chvíli, kdy budou splněny všechny stanovené podmínky. Kyjev tak nezískal pozvánku k připojení ani jeho časový plán, které si sliboval.

"Pochopili jsme, že jde o bezpečnostní podmínky," řekl dnes novinářům Zelenskyj na otázku, o jaké podmínky se jedná. "Věřím, že budeme v NATO, až se bezpečnostní situace stabilizuje; to tedy znamená, až skončí válka, Ukrajina bude určitě pozvána do NATO a určitě se stane členskou zemí aliance," uvedl.

Prezident také zdůraznil, že v prohlášení summitu se mluví o zárukách, které Ukrajina získává na své cestě stát se členem NATO. Zároveň však upozornil, že nezměnil svůj dřívější názor, kdy absenci harmonogramu ukrajinského vstupu do bloku označil za absurdní a bezprecedentní.

"Nejdůležitější ale je, že máme společnou představu ohledně toho, kdy a za jakých podmínek se Ukrajina stane členem NATO," uvedl Zelenskyj, jehož země od loňského února čelí ruské invazi.

Zelenskyj: Výsledky summitu jsou dobré, ideální by byla pozvánka do NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes na summitu NATO přivítal oznámení aliančních zemí o nových balících vojenské podpory či dohodu na úpravě budoucího přístupového procesu do aliance, ovšem jako ideální výsledek si představoval pozvánku do NATO. Řekl to na společné tiskové konferenci s generálním tajemníkem aliance Jensem Stoltenbergem. Avizované bezpečnostní záruky od zemí ze skupiny G7 podle něj nemohou být náhradou za budoucí přijetí Ukrajiny do NATO.

Vyjádření přišla před premiérovým zasedáním tzv. Rady NATO-Ukrajina, jejíž spuštění spojenci prezentují jako důkaz sbližování dvou stran téměř rok a půl po ruské invazi na Ukrajinu. Stoltenberg prohlásil, že Ukrajina a NATO jsou si blíž než kdy dřív a že díky novému formátu jednání budou moci přijímat společná rozhodnutí.

"Dnes se setkáváme jako rovnocenní (partneři). Těším se na den, kdy se sejdeme jako spojenci," uvedl generální tajemník.

Oba lídři uvítali rozhodnutí skupiny velkých ekonomik G7 nabídnout Ukrajině dlouhodobou bezpečnostní spolupráci. Zelenskyj ovšem podle agentury AFP dodal, že tyto plány chápe jako "záruky pro Ukrajinu na cestě k přijetí do NATO", nikoli "namísto" přijetí.

Summit ve Vilniusu přinesl mimo jiné slib spojenců podporovat i v příštích letech modernizaci ukrajinské armády, zástupci G7 zase ohlásili spolupráci s Kyjevem zahrnující sdílení zpravodajských informací, vojenský výcvik i dodávky vojenského vybavení. V otázce budoucího ukrajinského členství v NATO nevytyčilo konkrétní plán s časovým ohraničením, lídři nicméně slíbili zjednodušený přijímací proces bez tzv. akčního plánu členství.

Zelenskyj v úterý před příletem do Vilniusu označil chystané společné stanovisko za "bezprecedentní a absurdní", dnes ovšem od kritiky upustil. Mimo jiné podle zpravodajské společnosti BBC uvedl, že chápe obavy z posunu v debatě o přijetí Ukrajiny a opět uznal, že jeho země nemůže do aliance vstoupit za války s Ruskem.

Oznámení o úpravě očekávaného přijímacího procesu do NATO označil Zelenskyj za důležité, informovala agentura Reuters. Zmíněný akční plán býval v minulosti jakousi přípravou daných zemí na případné pozvání do aliance, není ovšem jasné, zda jeho vypuštění v ukrajinském případě bude znamenat i změnu samotných podmínek pro přijetí.

Řada aliančních lídrů během summitu oznámila dodatečnou podporu pro ukrajinskou armádu, ať už v podobě zbraní, munice, bojových vozidel, či financí. Zelenskyj na tiskové konferenci tyto zprávy označil za velmi pozitivní.