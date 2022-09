Ukrajina patrně přešla do protiútoku na více frontách, podrobnosti nejsou

Kyjev/Moskva - Více než půl roku po zahájení ruské invaze na Ukrajinu prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním projevu oznámil, že ukrajinským silám se v Charkovské oblasti podařilo znovu dobýt některá místa obsazená Ruskem. Již předtím se objevily neoficiální zprávy, že ukrajinské jednotky na jižní a východní frontě přešly do protiútoku, informace o jejich postupu jsou ale nejasné. Ukrajinská armáda se nicméně dnes přihlásila k odpovědnosti za srpnové údery na ruské letecké základny na okupovaném Krymském poloostrově. Ruský prezident Vladimir Putin dnes označil ukrajinskou vládu za nelegitimní režim a protiruské sankce za krátkozraké, zatímco podle ukrajinských činitelů pokračuje ostřelování na východě země.

Kyjev minulý týden oznámil zahájení protiofenzivy v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, později se objevily zprávy i o ukrajinském protiútoku ve východoukrajinské Charkovské oblasti, zejména u města Balaklija. Ukrajinské úřady o vývoji neposkytují detailnější informace, což zdůvodňují nutností zachovat operace v tajnosti. Ruská média tvrdí, že Balaklija zůstává v ruských rukou, ale je obklíčená a dá se očekávat ukrajinský pokus odříznout od ruských sil město Izjum. Podobné zprávy ve válečných podmínkách nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

"Tento týden máme dobré zprávy z Charkovské oblasti," uvedl dnes večer Zelenskyj. Aniž by je jmenoval, hovořil o obcích, "kam se vrátila ukrajinská vlajka". Je to poprvé, co vysoce postavený ukrajinský činitel oficiálně zmínil ofenzivní operace ukrajinských ozbrojených sil v Charkovské oblasti, napsal ruskojazyčný server BBC.

Podle BBC zároveň ukrajinská armáda postupuje na severovýchod ke Kupjansku, nejvýznamnějšímu dopravnímu uzlu nedaleko ruských hranic, přes který jsou zásobované ruské síly na východě Ukrajiny včetně těch, které útočí na Donbasu.

Jižní operační velení ukrajinské armády v noci na dnešek oznámilo, že na jihu Ukrajiny je situace "napjatá a dynamická". Mluvčí jižního velení Natalija Humenjuková řekla, že ukrajinské síly ovládly neupřesněný počet měst v Chersonské oblasti.

Mlčení dnes Ukrajina prolomila ohledně srpnového ostřelování Krymského poloostrova, o jehož původu oficiálně promluvila poprvé. Ve zprávě o vojenské strategii na nadcházející rok ukrajinské ostřelování Krymu potvrdil náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj. "Hovoříme o sérii úspěšných raketových úderů na nepřátelské letecké základny na Krymu, zejména na leteckou základnu Saky," píše se ve zprávě.

Samotné východoukrajinské město Charkov stále čelí ruskému ostřelování. V noci na dnešek podle starosty Ihora Těrechova na město dopadlo několik ruských raket, které poničily infrastrukturu. Ostřelování hlásí i východoukrajinský Slovjansk a Kramatorsk. Podle úřadu ukrajinského prezidenta zemřeli při ruském ostřelování Doněcké oblasti tři civilisté. Tři mrtvé a sedm těžce zraněných si vyžádalo také ruské ostřelování vsi na jihu Ukrajiny, uvedla místní správa.

Protiruské sankce, které Západ vůči Rusku zavedl po zahájení invaze, jsou krátkozraké a představují nebezpečí pro celý svět, prohlásil dnes Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku. Rusko podle něj čelí ekonomické, finanční a technologické agresi Západu, což zemi způsobuje jisté obtíže v některých regionech a oblastech průmyslu. Svou aktivitou na Ukrajině ale země o nic nepřišla, jen posiluje vlastní suverenitu, dodal šéf Kremlu.

Putin také řekl, že Rusko boje na Ukrajině nezačalo, ale naopak se prý snaží ukončit ty, které tam trvaly už od roku 2014. K moci se tehdy podle něj dostal nelegitimní režim. Ruský státník rovněž odmítl obvinění, že Rusko porušuje mezinárodní právo.

Tajemník ruské vládnoucí strany Jednotné Rusko Andrej Turčak dnes navrhl uspořádat 4. listopadu na okupovaných ukrajinských územích referenda o jejich připojení k Rusku. Podle ukrajinských médií plány na takové hlasování v září překazila ukrajinská protiofenziva.

Rusko dnes reagovalo na úterní zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), jejíž mise minulý týden navštívila okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov žádá dodatečná vysvětlení k částem zprávy MAAE a Putin uvedl, že v areálu elektrárny není žádné ruské vojenské vybavení. Zpráva přitom hovoří o opaku.