Ukrajina má dost základních potravin i plynu, uvedl premiér

Kyjev - Správa Kyjeva dnes oznámila, že dala stranou dvoutýdenní rezervu potravin pro případ, že se město ocitne pod ruskou blokádou. Premiér Denys Šmyhal už předtím řekl, že má Ukrajina v současné době dostatek základních potravin pro několik příštích měsíců a že zásoby plynu představují zhruba třetinu její roční spotřeby. Ukrajinská vláda ale omezí či zakáže vývoz některých zemědělských komodit, uvedla agentura Bloomberg. Ukrajina bude dále dovážet plyn z unijních zemí.

Zákaz či omezení vývozu by se měly týkat pšenice, pohanky, masa, oleje či cukru. Šmyhal řekl, že dosavadní zásoby potravin jsou dostatečné na příštích několik měsíců, ale je třeba myslet na budoucnost. "Vláda připravuje plán podpory při setí plodin, které by mělo brzo začít tam, kde je to možné," řekl.

Šmyhal uvedl, že od začátku března jeho země dostala zhruba 40.000 tun humanitární pomoci.

Kyjev se připravuje na případnou ruskou blokádu, protože k němu směřují ruští vojáci z několika stran. "Město se připravilo na vývoj za případné blokády. Pokud se situace zhorší, nezůstanou dva miliony Kyjevanů, kteří z města neodešli, bez podpory, " uvádí se v prohlášení zástupce kyjevské administrativy Valentyna Mondryjivského. "Hlavní úkol městských úřadů je zajistit všem v Kyjevě vše potřebné a předejít humanitární katastrofě," citoval ho portál RBK Ukrajina.

V Kyjevě podle tohoto zdroje stále funguje městská doprava, banky i benzinové pumy a servis aut.

Ukrajina má v současné době 9,5 miliardy metrů krychlových zásob plynu. Před ruskou invazí při tom roční spotřeba plynu v zemi činila zhruba 30 miliard metrů krychlových a Ukrajina dvě třetiny své spotřeby pokrývala ze svých vlastních zdrojů. Podle Šmyhala bude Ukrajina nadále dovážet plyn ze sousedních unijních zemí, například z Maďarska, Polska či Slovenska.