Ukrajina by potřebovala 50 systémů Patriot, řekl Zelenskyj

Kyjev - Ukrajina má zatím pouze dva americké systémy protivzdušné obrany Patriot, ale potřebovala by jich 50. V rozhovoru s americkým listem The Wall Street Journal to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Patriot je podle něj jediný systém, který dokáže zlikvidovat určité typy ruských raket.

Ukrajina zatím dostala jeden systém od Spojených států a jeden od Německa a Nizozemska. V tuto chvíli má přislíbeny tři další.

Zelenskyj v rozhovoru uvedl, že za současného nedostatku zbraní si Ukrajina musí vybírat mezi ochranou civilistů a vojáků. Podtrhl, že bez efektivní protivzdušné obrany je jakákoli protiofenziva velmi obtížná.

"Představte si vojáka, který chápe, že nemá nad hlavou pomyslnou střechu. A přitom nechápe, proč v jiných zemích tohle je," řekl Zelenskyj.

I když by si Ukrajina přála další dodávky zbraní ze Západu, je podle Zelenského připravena protiofenzivu zahájit. "Chtěli bychom mít určité věci, ale nemůžeme čekat další měsíce," shrnul.

Patriot je taktický obranný raketový systém, jenž umožňuje odhalit a likvidovat nepřátelské taktické balistické rakety, střely s plochou dráhou letu i letadla.

Systémy mají ve výzbroji kromě USA také Polsko, Nizozemsko, Německo, Řecko, Rumunsko, Japonsko, Tchaj-wan, Izrael, Saúdská Arábie nebo Kuvajt. Systém byl také v souvislosti s ruskou agresí instalován na letecké základně Sliač na středním Slovensku, německá armáda ho ale přesune od Litvy na ochranu červencového summitu NATO. Další systémy pak Německo vyslalo do Polska, ale i odtamtud je hodlá stáhnout.