Úklid vrbětického areálu po explozi skladů skončí do června 2020

Vlachovice (Zlínsko) - Zásah policie ve Vlachovicích-Vrběticích na Zlínsku, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí, zřejmě skončí ve druhém čtvrtletí příštího roku. Policisté a pyrotechnici pracují v okolí druhého vybuchlého skladu, od rozmetané munice jim zbývá vyčistit zhruba 48,5 hektaru pozemků. Přes zimu bude nezbytné kvůli mrazu, sněhu a bahnu práce dočasně přerušit. Novinářům to řekl krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček.

V prostoru, který zbývá policistům a pyrotechnikům prozkoumat, je podle Tkadlečka koncentrace munice, zbraní a výbušnin zcela největší. Je to místo, kde se výbuchy obou skladů částečně překryly. "Zcela logicky nám zůstalo to nejtěžší, co máme," řekl Tkadleček. Před zahájením prací odhadl náklady spojené se zásahem na jednu miliardu korun. "Konkrétně vyčíslit půjdou třeba až s odstupem jednoho roku po ukončení prací," uvedl dnes.

Práce pyrotechniků se dosud týkalatéměř 1300 hektarů pozemků v areálu i jeho blízkém okolí. Od července 2017 pracují kolem druhého vybuchlého skladu. "Kolem epicentra dvě bylo nalezeno 6007 kusů munice," řekl ředitel pyrotechnické služby Michal Dlouhý. Nejčastěji to byly nábojky, dělostřelecké střely a dělostřelecké miny. Odborníci na místě našli i 3,25 kilogramu trhaviny. Většina munice se převáží k zneškodnění do vojenského prostoru Libavá, část pyrotechnici likvidují v dočasné trhací jámě ve Vrběticích. "Nedošlo k žádnému nežádoucímu výbuchu," doplnil Dlouhý.

Video: Úklid vrbětického areálu po explozi skladů

16.10.2019, 14:09, autor: KŘP Zlínského kraje, zdroj: PR

Přes léto policisté zaznamenali několik pokusů o vniknutí do střeženého prostoru. Podle Tkadlečka však nešlo o žádnou mimořádnost, většinou se jednalo o lidi, kteří uvnitř chtěli sbírat houby. Policie kvůli čištění areálu denně od 07:30 do 18:00 pokračuje z bezpečnostních důvodů v uzavírání silnice mezi Lipovou a Haluzicemi, nechává projet pouze vozidla integrovaného záchranného systému a autobusy.

Po skončení podzimních prací, zřejmě v první polovině prosince, vrátí policie vlastníkům nemovitostí v areálu zpět do užívání dalších 43,5 hektaru pozemků. "To bude poslední oblast, kterou jsme schopni uvolnit do doby, než definitivně odejdeme. Tam byl udělán plošný pyrotechnický sběr. Většinou se jedná o drobné vlastníky a Lesy ČR. Věříme, že to lidem pomůže, protože se tam řadu let nemohli dostat," uvedl Tkadleček. Vlastníky podle něj policie o změně vyrozumí písemně.

Loni v lednu policie zmenšila střežený prostor v jihozápadní části areálu téměř o 100 hektarů. Majitelům pozemků v dotčené oblasti u Vlárských strojíren tak umožnila jejich obhospodařování. Další vlastníci nemovitostí v areálu dostali zpět do užívání 250 hektarů pozemků loni v červenci. Bylo to zhruba 700 parcel s desítkami majitelů. Podle Tkadlečka šlo o 40 až 45 procent území, kam po explozi skladů policie omezovala přístup. Střežené území, které spolu se severní části areálu zahrnuje i mnoho okolních pozemků, se loni zmenšilo asi na čtyři kilometry čtvereční.

V budoucnu by měly získat všechny pozemky a objekty v areálu do svého majetku Vojenské lesy a statky ČR (VLS). Mluvčí VLS Jan Sotona minulý týden uvedl, že se státní organizaci dosud podařilo získat pozemky v areálu od deseti vlastníků. Zástupci VLS však pracují na několika majetkových směnách s majiteli, jejichž pozemky velikostí reprezentují značnou část areálu. "V areálu budeme klasicky lesnicky hospodařit. Máme předtěžební pyrotechnickou skupinu, běžně hospodaříme ve vojenských újezdech a podobně," řekl dnes ČTK Sotona.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení, vyšetřování stále pokračuje. Munice uskladněná v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena.