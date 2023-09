Ukázali jsme, že Češi jsou zpět, řekl Lehečka po postupu v Davis Cupu

Valencie (Španělsko) - Za nečekaně suverénní, ale zcela zasloužený označil tenista Jiří Lehečka postup do čtvrtfinále Davisova poháru. Výběr kapitána Jaroslava Navrátila zdolal po Španělsku, Jižní Koreji také dnes Srbsko 3:0 a prošel do listopadové vyřazovací fáze z první příčky skupiny C. Jednadvacetiletý Lehečka po triumfu nad Laslem Djerem (7:6, 7:5) na tiskové konferenci řekl, že Češi jsou zpět mezi elitou.

"Je to něco, co jsme na začátku roku nebo po losu určitě nečekali. Je to velké překvapení, ale zasloužili jsme si to. Hráli jsme tu dobře a ukázali, že máme na to porážet takovéto hráče," uvedl Lehečka, který vyhrál všechny tři zápasy bez ztráty setu. "Já tu vyhrál ve dvouhře třikrát, Tomáš (Macháč) dvakrát a Jakub (Menšík), který dnes v singlu debutoval, svého soupeře zničil. Zlepšili jsme se a ukázali, že Česko je zpět a můžeme být v Davis Cupu opět velmi produktivní," doplnil.

Lehečka nejprve porazil Španěla Alejandra Davidoviche, poté si poradil s Korejcem Kwonem Sun-u a dnes porazil také sedmatřicátého hráče světa Djereho. Ten nastoupil místo světové jedničky Novaka Djokoviče, který se zapojil až do čtyřhry.

"Nebyl jsem si jistý, jestli Djokovič nastoupí, ale chtěl jsem si proti němu zahrát. Kdy totiž máte šanci utkat se s takovým hráčem? Co by mohlo být větší výzvou, než hrát s Novakem na rychlém, tvrdém povrchu? Podle mě by to byl skvělý zápas. Dopadlo to ale jinak," líčil Lehečka.

O tom, že bude hrát s Djerem, se dozvěděl při nahlášení soupisek hodinu před utkáním. "Příprava byla rychlá. Neměli jsme moc času to probrat. Byl jsem ale rád, že je to hráč, kterého znám z Tour a nebylo by to tak těžké, jako kdybych šel na někoho, koho bych neznal. Měli jsme rychlou poradu s týmem, během jídla jsem si popovídal s kapitánem a připravil se," uvedl Lehečka.

Čtvrtfinalista letošního Australian Open také ocenil atmosféru ve Valencii, která podle něj byla velmi hlučná. "To je něco, co mě překvapilo. Když jsem viděl skupiny v Boloni, Splitu, nebo Manchesteru tak ty tribuny nebyly takové jako tady. Tady je to úžasné," řekl. "Jasně, spousta lidí přišla, protože čekala zápasy Djokoviče a Alcaraze, ale i dnes se ukázalo, že zde fanoušci mají tenis rádi a atmosféra byla skvělá. Byla to jedna z nejlepších atmosfér, které jsem v Davis Cupu zažil," dodal Lehečka.