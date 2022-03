Ukázali jsme obrovskou odolnost, řekl Tuchel po postupu do čtvrtfinále LM

Lille (Francie) - Podle trenéra Thomase Tuchela ukázali fotbalisté Chelsea v odvetném osmifinále Ligy mistrů proti Lille vnitřní sílu a odolnost. Obhájci trofeje, kteří po sankcích britské vlády na ruského majitele Romana Abramoviče fungují díky speciální licenci, zvítězili v odvetě na hřišti francouzského mistra 2:1, navázali na domácí výhru 2:0 a postoupili mezi osm nejlepších týmů milionářské soutěže. Také v dalšíc fázi by chtěli být týmem, proti němuž nechce nikdo nastoupit.

"Všichni, co tu jsme, rádi soutěžíme. Od první chvíle jsem v klubu zažil velmi bojovného ducha. Je tedy jasné, co Chelsea od každého svého zaměstnance a hráče požaduje. Všichni tu mají svou roli a plní ji na maximum. Tohle teď má obrovský význam. Zůstáváme konkurenceschopní bez ohledu na to, co se kolem nás děje," citovala Tuchela agentura Reuters.

Chelsea si již týden zvyká na speciální režim. Poté co britská vláda zmrazila kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu ruskému vlastníkovi Abramovičovi majetek, funguje tým s řadou omezení. Vedle toho, že nesmí podepisovat nové kontrakty nebo prodlužovat stávající smlouvy, má také finanční limit pro venkovní zápasy 24 tisíc liber (zhruba 590 tisíc korun).

Londýnský klub v odvetě ve Francii prohrával, poté co se v 38. minutě prosadil z pokutového kopu Buruk Yilmaz. Ještě v nastaveném čase první půle ale srovnal Christian Pulisic a přerušil Lille sérii tří domácích zápasů bez inkasované branky. Devatenáct minut před koncem dokonal obrat César Azpilicueta. "Blues" vyhráli 11 z posledních 12 duelů napříč všemi soutěžemi a připsali si páté vítězství za sebou. Lille porazili i ve čtvrtém vzájemném duelu.

"Ze začátku jsme zvolili špatnou taktiku. To jde za mnou. Později jsme se ale už dostali do správného tempa," uvedl Tuchel. "Čtvrtfinále si zasloužíme. Budeme dál bojovat a přizpůsobovat se vzniklým situacím, jak to jen půjde. Nejsem si jistý, co se stane dál, ale už teď můžu říct, že na vše zareagujeme. Překonali jsme spoustu věcí a jsem na to hrdý," řekl německý trenér.

Přestože je budoucnost Chelsea kvůli sankcím nejistá, úřadující šampioni se v pátek dozvědí jméno dalšího soupeře. Spolu s úřadujícím šampionem je v nejlepší osmičce také Real Madrid, Liverpool, Villarreal, Atlético Madrid, Manchester City, Benfica Lisabon a Bayern Mnichov. "Přál bych si, abychom byli týmem, proti kterému nikdo nechce hrát. S tímto cílem jdeme i do čtvrtfinále," dodal Tuchel.