Ujfaluši se do Florencie dodnes vrací, tým plánoval v Praze navštívit

Praha - Zatímco většina českých diváků zřejmě bude ve středečním finále fotbalové Evropské konferenční ligy v pražském Edenu fandit West Hamu s reprezentanty Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem, někdejší obránce Tomáš Ujfaluši bude přát svému bývalému klubu Fiorentině s Antonínem Barákem. Na čtyři roky strávené ve Florencii moc rád vzpomíná a dodnes se do toskánské metropole na zápasy vrací. Před finále v Praze plánoval osobně navštívit tým a kustody s kondičním trenérem, s nimiž se zná.

"Je možné, že většina lidí v Česku bude fandit spíše West Hamu. Ale myslím, že Italů je tady taky strašně moc. Dorazí i plno fanoušků Fiorentiny. Budou mít i fanzónu, kde se budou moci dívat ti, kteří se nedostanou přímo na stadion. Takže jsem přesvědčen, že tu bude hodně fanoušků Fiorentiny," řekl Ujfaluši novinářům při odhalení vítězné trofeje na výstavě před Rudolfinem.

Bývalý český reprezentant za Fiorentinu hrával v letech 2004 až 2008. "Byly to úžasné čtyři roky v mé kariéře, vzpomínky jsou jen pozitivní. Jen škoda, že jsme tehdy neměli šanci bojovat o nějaký evropský pohár. Dostali jsme se do semifinále Poháru UEFA, kde jsme vypadli s Glasgow Rangers," uvedl Ujfaluši.

"Úžasné město, skvělí fanoušci. V podstatě se tam ze mě ze středního obránce stala i alternace na pravou stranu. Takže to v mé kariéře hrálo taky velkou roli," doplnil pětačtyřicetiletý bývalý obránce, který v roce 2010 vyhrál Evropskou ligu s Atléticem Madrid.

Florencie mu přirostla k srdci a stále se tam vrací. "Jezdím tam docela často. Velmi dobře znám bývalého prezidenta klubu Della Valleho. S nynějším jsem neměl tu šanci se potkat. Jednou dvakrát za rok se tam vždy jezdím podívat na zápas," řekl Ujfaluši.

"Lidi mě poznávají, ale je to hlavně díky sociálním sítím, kde jsou aktuální fotky, jak vypadám. Není to jako dřív. Přece jen jsem se trochu změnil. Už nemám ty dlouhé vlasy. Jednu dobu jsem neměl žádné, teď mi zase trochu narostly," podotkl s úsměvem.

Výpravu Fiorentiny plánoval před finále osobně podpořit. "Mám to v plánu, protože jsou tam kustodi, kteří tam byli i za mé éry. Je tam ještě jeden kondiční trenér, se kterým jsme se bavili, že je zřejmě dnes přijedu navštívit," prohlásil Ujfaluši. "Byl jsem v kontaktu ještě s Tonim (Barákem). Gratuloval jsem mu k postupu do finále a samozřejmě k vítěznému gólu," doplnil Ujfaluši.

Barákovi podle něj postupová branka v prodloužení odvety semifinále v Basileji může hodně pomoci. Český záložník ve Florencii působí od loňského léta. "Fiorentina má docela široký kádr. Myslím, že jeho pozice není jako předtím, i z pohledu toho, kde nastupuje. Nedostává se tolik ke střelám a do brankových příležitostí. Ale mám pocit, že se to čím dál tím víc zlepšuje. Navíc jeho gól pomohl k postupu do finále, to mu pomůže. Rozkoukává se tam velmi dobře a věřím, že příští sezonu už bude patřit k základním pilířům Fiorentiny," mínil Ujfaluši.

Je zvědavý, jak se bude finále v Edenu vyvíjet. "Fiorentina ráda hraje na balonu, drží míč, snaží se hrát. West Ham je spíš hodně silový, hraje fyzicky náročný fotbal. Fiorentina má opravdu silnou útočnou fázi, na druhou stranu obrana není až tak ideální. Je to finále, jeden zápas, může rozhodnout každá chyba. Uvidíme, jak oba týmy začnou," přemítal Ujfaluši.

Fiorentina si zahraje v pohárech finále poprvé od roku 1990 a tehdejší porážky s Juventusem Turín. "Je tam obrovské nadšení, dlouho nebojovali ve finále o nějaký evropský titul. Po té sezoně, v níž se neprobojovali do pohárů, by to byla taková satisfakce pro trenérský tým, hráče i fanoušky," podotkl Ujfaluši.

Podle italských médií do Prahy dorazí zhruba devět tisíc příznivců Fiorentiny, dalších nejméně 21 tisíc diváků má sledovat přímý přenos finále na dálku na stadionu ve Florencii.

"Případné oslavy by byly bláznivé. Už po příletu týmu zpátky do Florencie by na tým čekali fanoušci na motorkách a všem možném a doprovázeli by ho na stadion. To se stalo nám, když jsme po dlouhých 19 letech vyhráli nad Juventusem. Sedm tisíc fanoušků přijelo na letiště, dalších asi 35 tisíc bylo na stadionu. Kdyby se to povedlo, věřím, že pro kluky by to byl neskutečný zážitek," řekl Ujfaluši.

Má radost, že se v této sezoně daří italským klubům, které prošly do každého ze tří pohárových finále. "Itálie se trochu vrací nahoru. Inter Milán odehrál fantastické zápasy v Lize mistrů, Fiorentina je v Konferenční lize, AS Řím prohrál finále Evropské ligy. Je dobře, že to není jen o Premier League nebo španělské lize a že tam zpátky nakoukává Itálie," dodal bývalý kapitán české reprezentace.