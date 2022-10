Úhradová vyhláška na rok 2023 počítá s navýšením příjmů na 464 miliard

Brno - Úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví pro rok 2023 počítá oproti letošku s navýšením příjmů o 33 miliard na 464,6 miliardy korun a s výdaji 474,4 miliardy korun. Na celostátním setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví v Brně to dnes řekla náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová. ČTK řekla, že úhradovou vyhlášku podepsal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a dokument jde do tisku, hotovo má být do konce října. Téměř desetimiliardové saldo by měly pokrýt zůstatky zdravotních pojišťoven.

Oproti původnímu návrhu se čísla na výdajové straně zvýšila o několik miliard. Podle Rögnerové to nastalo po připomínkovacím řízení a začlenění některých požadavků, například záchranná služba požadovala 1,5 miliardy korun.

Předloni byly příjmy v úhradové vyhlášce 358 miliard, loni 399,9 miliardy, letos vycházejí na 431,5 miliardy a pro příští rok se zvýší. "Pro rok 2023 počítáme s růstem příjmů o 33 miliard korun," uvedla Rögnerová.

Z celkové částky 464,6 miliardy korun bude 318,4 miliardy výše pojistného, 141,4 miliardy bude platba státu a 4,9 miliardy budou ostatní příjmy. "V minulých letech byl problém vybojovat nějaké navýšení. Jestli to takto bude další roky, považuju to za poměrně stabilizační prvek a věřím, že by nás ten systém mohl provést i roky, které nás čekají, a nebudou nejlehčí," řekla Rögnerová.

Výdaje v příštím roce by měly být 474,4 miliardy, rozdíl mezi příjmy a výdaji tedy bude minus 9,8 miliardy korun. "Očekávané zůstatky pojišťoven ke konci letošního roku budou 43,2 miliardy korun, saldo bude kryto ze zůstatků zdravotních pojišťoven," uvedla Rögnerová.

Úhradová vyhláška je důležitou součástí veřejného systému zdravotního pojištění. Stanovuje pravidla pro výpočty úhrad ze zdravotního pojištění pro jednotlivé obory, ať už jsou v nemocnicích, ambulancích nebo u jednotlivých lékařů.