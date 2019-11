Uhelná elektrárna Počerady změní téměř jistě od r. 2024 majitele

Praha - Hnědouhelná elektrárna Počerady bude téměř jistě mít od začátku roku 2024 nového majitele, skupinu Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Vyplývá to z dnešního vyjádření Martina Nováka, finančního ředitele současného majitele elektrárny, společnosti ČEZ. Na základě dříve podepsané smlouvy získá ČEZ za elektrárnu dvě miliardy korun. Proti prodeji protestují ekologové.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej, respektive ponechání si elektrárny. Při možné první opci v roce 2015 zůstala elektrárna majetkem ČEZ. O druhé musí být jasno letos. "Když opci nevyužijeme do konce roku, tak Sev.en má jistotu, že přebírá elektrárnu za danou cenu 2. ledna 2024," řekl v dnešním rozhovoru s ČTK Novák.

"Zatím to vypadá tak, že všechno, ještě víc než kdy jindy, nám říká, že bychom tu elektrárnu prodat měli. To znamená nečinit žádná rozhodnutí," uvedl. Jednání mezi oběma firmami podle něj aktuálně nejsou. "V době, kdy jsme tu smlouvu v roce 2013 uzavírali, nebylo ani vidu ani slechu o tom, co je dneska ve vztahu k uhelné energetice. Svět se pro uhelnou energetiku značně komplikuje," dodal.

Podotkl, že tento scénář ale neznamená, že by se nejrůznější jednání nemohla vést do kdykoliv do převzetí elektrárny skupinou Sev.en Energy. "Není to o tom, že se nedá udělat žádné ujednání od 1. ledna 2020 dál," uvedl. Firmy se podle něj mohou domlouvat například na parametrech smlouvy o dodávkách uhlí. "Můžeme jednat o čemkoliv, všechno je otevřené," dodal.

Firmě ČEZ nedává ekonomický smysl provozovat elektrárnu, pro kterou nemá svoje vlastní uhlí, doplnil Novák. Tím se podle něj Počerady liší například od elektráren Prunéřov, Tušimice a Ledvice, které spalují uhlí ČEZ.

Mimo smlouvu z roku 2013 stojí nabídka, kterou podal na koupi elektrárny Počerady předloni Tykač. Měl nabízet deset miliard korun, dozorčí rada ČEZ ale prodej neschválila. Možnou transakci tehdy kritizoval mimo jiné současný premiér Andrej Babiš (ANO), v té době ministr financí.

Plánovaný prodej elektrárny ostře napadají ekologové. Vadí jim zejména fakt, že by Tykačova firma provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ a že nový vlastník nebude investovat do technologií vedoucích k plnění nových emisních limitů. Toto pondělí ekologové uspořádali happening před budovou ČEZ. Zástupcům ČEZ předali petici s více než 10.000 podpisy proti prodeji elektrárny.

Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.