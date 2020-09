Udržená nula představuje pro Slavii podle Bořila malou výhodu

Praha - Podle kapitána Jana Bořila byla na fotbalistech Slavie v prvním duelu 4. předkola Ligy mistrů proti dánskému Midtjyllandu patrná velká nervozita. Duel skončil remízou 0:0. Čisté konto představuje podle Bořila do venkovní odvety nepatrnou výhodu. Hodně ho mrzelo, že se zápas kvůli pandemii koronaviru odehrál bez diváků.

"Bylo na nás vidět, že jsme byli hrozně nervózní, že v některých pasážích jsme si nevěřili, i když to tempo bylo náročné, nahoru dolů. Umíme hrát i líp. Zlepšit musíme produktivitu, měli jsme tam nějaké náznaky, ale musíme jich mít víc a samozřejmě dát gól," řekl na tiskové konferenci Bořil.

"Pozitivní je, že jsme nedostali gól. Samozřejmě na remízu jsme nehráli, chtěli jsme doma dát gól a vyhrát. Ukázalo se, že je to houževnatý, silný tým, který dobře bránil, takže nám to trošku zkomplikoval. Ale nedostali jsme gól a určitě to trochu výhoda pro nás je," uvedl devětadvacetiletý levý bek.

Absence diváků mu vadila. "Pocity byly špatné. Jsme zvyklí na plný dům, je to svátek fotbalu a vždycky víme, že atmosféra je tady neuvěřitelná, že nám diváci i pomůžou. Nechci říct, že to tady bylo jak na pohřbu, ale bylo to špatné, vůbec se mi nelíbí hrát bez diváků. Doufám, že se to v nejbližších měsících zlepší," prohlásil Bořil.

Po zápase si vyčítal dvě věci. Nejprve moment ze 14. minuty, kdy zpoza vápna zamířil pouze doprostřed branky. "Stoprocentně jsem to měl líp trefit. Chtěl jsem dávat na zadní obstřel a nechtěl jsem to dávat nártem, aby to zase nešlo do 50. řady. Chtěl jsem to udělat technicky, to mi nevyšlo. Šlo to přímo doprostřed brány. Je to moje další chyba, měl jsem to zakončit daleko líp," konstatoval rodák z Nymburka.

Druhá situace nastala po necelé půlhodině hry, kdy se vysunul dopředu a následně na poslední chvíli zabránil Kabovi v samostatném úniku. "Byla to moje chyba, protože jsem šel nahoru. Chtěl jsem centrovat na zadní tyč, to se mi nepodařilo a dal jsem to do středu a málo jsem to zvednul," vysvětlil Bořil.

"Stoper Scholz to odhlavičkoval a hnedka byl brejk, takže jsem se pak setrvačně vrátil zpátky a ty brejky měli nechutné, ale zaplaťpánbůh jsem se vrátil dobře a odbránil jsem to. Až se kouknu na video, tak je to jednoznačně moje chyba," řekl někdejší hráč Žižkova a Mladé Boleslavi.