Údolí Robečského potoka na Českolipsku rozkvetlo tisíci bledulí

Zahrádky (Českolipsko) - Údolí Robečského potoka u Zahrádek na Českolipsku rozkvetlo dřív než v jiných letech tisíci bledulí jarních. Všechno je letos na jaře zrychlené, řekla ČTK tamní lesní správkyně Eva Kajzarová z Lesů ČR. Zároveň upozornila, že část údolí je kvůli nestabilní skále do konce března pro turisty uzavřena a zůstane tak s největší pravděpodobností po celou letošní turistickou sezonu.

Kvetoucí bledule lákají do Robečského údolí každoročně stovky lidí. Lokalita zvaná Peklo je národní přírodní památkou s největším výskytem těchto jarních rostlin v Česku. Kvete zde i přes 100.000 bledulí. Dopředu se však nikdy neví, kdy vykvetou. Někdy to bývá už koncem února, jindy třeba až v dubnu. Letošní teplá zima kvetení v údolí urychlila.

Tisíce drobných bílých kvítků rozkvétají v potoční nivě, v údolí posazeném do skalních stěn. Kolem asi 50 metrů širokého pásu bledulí vede čtyřkilometrová naučná stezka. Státní podnik Lesy ČR před několika lety investoval do její opravy téměř čtyři miliony korun. Při rekonstrukci se do terénu navrátily dřevěné zpevněné chodníky a generální opravou prošly i všechny lávky přes potok.

Část stezky musela být ale pro turisty uzavřena poté, co se na ni před rokem sesul kus skalního masivu. "I přes sanační práce, které se v oblasti dělaly už loni, je část skály v místě sesuvu stále nestabilní. I pro laika je to na první pohled patrné a oblast je tudíž nebezpečná pro všechny, kteří by tudy procházeli. Měli by respektovat omezení, údolím vedou i jiné, bezpečné cesty," zdůraznila Kajzarová.

Peklo leží mezi obcí Zahrádky na Českolipsku a Českou Lípou. Robečský potok tady protéká pískovcovým skalním masivem a vytváří malebnou skalní průrvu. Lesy ČR už podle Kajzarové připravily projekt sanace nebezpečné skály, náklady ale půjdou do milionů. "Budeme žádát o dotaci, ale k samotné sanaci dojde s největší pravděpodobností až příští rok," řekla. Než se skálu podaří zabezpečit, zůstane úsek pro návštěvníky uzavřený.