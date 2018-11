Praha - Koruna dnes oslabila vůči euru o tři haléře a kolem 17:00 se obchodovala za 25,92 Kč/EUR. Na dolar koruna ztratila 18 haléřů na 22,82 Kč/USD. Vyplývá to z průběžných údajů na webu Patria Online. Ke ztrátám přispěly dnešní údaje o zpomalení říjnové inflace. Pražská burza rostla třetí den v řadě, PX přidal 0,29 pct na 1089,08 bodu. Nahoru ho táhly Moneta a KB, dařilo se i Kofole, Avast či O2 naopak klesly.

"Na koruně během dne zaúřadovalo několik větších prodejců. Kurz párkrát poskočil vzhůru, ale z 25,98 Kč/EUR se začal vracet zpět," popsal dnešní obchodování s korunou Tomáš Vlk ze společnosti Patria. Kromě vnějšího vývoje měly na kurz koruny vliv i dnešní údaje statistiků o inflaci.

Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu zpomalil na 2,2 procenta ze zářijových 2,3 procenta. Zdražovalo zejména bydlení, pohonné hmoty nebo alkohol. Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,4 procenta.

Pražská burza třetí den v řadě posílila. Index PX zakončil týden na 1089,08 bodu, proti čtvrtku o 0,29 procenta výše. Nahoru ho táhly Moneta Money Bank a Komerční banka, které dnes byly nejobchodovanějšími tituly. Dařilo se ale i nápojářské Kofole, která si polepšila o více než tři procenta. Naopak telekomunikační společnost O2 či technologická Avast oslabily. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Z domácích bankovních emisí si vedla lépe Moneta, jejíž akcie si připsaly 1,84 procenta na 77,40 Kč. Komerční banka zdražila o 1,33 procenta na 913 korun. "Je to nejvyšší kurz na KB od začátku října," podotkl Pavel Hadroušek z Fio banky. Rakouské finanční tituly dnes rostly mírněji, Erste Bank získala 0,34 procenta na 943 korun a pojišťovna VIG 0,24 procenta na 623,50 Kč.

Bez většího pohybu na 556,50 Kč uzavřel energetický ČEZ. Naopak v červených číslech končily O2 a Avast. Telekomunikační akcie přišly o dvě procenta na 245,50 Kč a technologické o 1,71 procenta na 86 korun. Nedařilo se ani mediální společnosti CME, jejíž cenné papíry zlevnily o 1,16 procenta na 76,50 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,89 25,92 Kč/USD 22,64 22,82

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu posílily o dvě procenta

Akcie na pražské burze v tomto týdnu opět posílily, když index PX přidal dvě procenta na 1089,1 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se dařilo především akciím Komerční banky, naopak největší pokles postihl akcie Moneta Money Bank. Minulý týden akcie posílily o 3,5 procenta.

"V uplynulém týdnu investoři sledovali volby do amerického Kongresu a zasedání americké centrální banky Fed. Trh výsledky voleb přijal pozitivně. Zasedání Fedu dle očekávání nepřineslo zvýšení sazeb. Povolební obchodování přineslo na zámořské trhy pozitivní náladu, která se projevila tříprocentní růstem indexu Dow Jones. Domácí index PX se nenechal zahanbit," popsal vývoj na trzích analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Nejvíce rostoucí titul minulého týdne byla Komerční banka, která posílila o 4,9 procenta na 913 Kč. Banka podle analytiků zveřejnila velmi silnou sadu čísel za třetí kvartál.

Největší pokles postihl akcie Monety, které oslabily o 1,4 procenta na 77,4 Kč. Banka předvedla solidní čísla za třetí čtvrtletí a opětovně zlepšila výhled na celý rok včetně výše dividendy. Po prvotní pozitivní reakci se dostavil prodejní tlak, který podle Vaníčka zřejmě souvisí s plánovanou akvizicí finančních aktiv od PPF.

Příští týden by měl být relativně chudý na významnější události. Nadále se bude sledovat doznívající výsledková sezona, ale celkový trend by se již měnit neměl. "Celkově jsme na příští týden neutrální a očekáváme pohyb trhu do strany," odhadl analytik.