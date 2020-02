Uctít památku Kubery do Teplic přišly stovky lidí

Prezident Miloš Zeman zapisuje vzkaz do kondolenční knihy 3. února 2020 v teplickém Krušnohorském divadle při veřejném rozloučení s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou. Bývalý primátor Teplic Kubera zemřel náhle 20. ledna ve věku 72 let.

Praha - Stovky lidí se dopoledne přišly v Teplicích rozloučit s dlouholetým teplickým primátorem Jaroslavem Kuberou (ODS). Ve frontě v Krušnohorském divadle kromě Tepličanů stáli i politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO), vedení ODS nebo předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Dorazila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nebo ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Já jsem si Jarouška Kubery nesmírně vážila. Byť to byl, dá se říct politický oponent, tak jsem to tak nikdy necítila. Vždy s velkým nadhledem a humorem dokázal i ty nejvíc znesvářené strany dostat k jednomu stolu," řekla novinářům ministryně financí. "Byť jsme měli na řadu věcí odlišný názor, nikdy jsem neměla pocit nějakého útoku. Vždycky to s ním byl poctivý politický souboj," dodala.

Předseda vlády se nechtěl vyjadřovat, do kondolenční knihy napsal: "Moc děkujeme za všechno, skvělý člověk".

Uctít památku Kubery přijel i prezident Miloš Zeman. Zeman se uklonil před rakví a s Kuberou se rozloučil i rudou růží.

"Měl jsem ho rád," řekl prezident novinářům, stejnou větu pak napsal do kondolenční knihy ve foyer divadla.

Současného teplického primátora Hynka Hanzu davy před sálem nepřekvapily. "Jeho měli lidi rádi, nehledě na to, odkud byli," řekl ČTK. Město chce na Kuberovu počest zřídit trvalé pietní místo, podle Hanzy se tím bude zabývat později. "V současné chvíli truchlíme, loučíme se," dodal.

Předseda ODS Petr Fiala vzpomínal na poslední setkání dva dny před Kuberovým úmrtím. "Měl jsem velkou radost z toho, že jsem s ním mohl spolupracovat, že jsme spolu mohli dělat věci ve prospěch demokracie a svobody v České republice a budu na něj vždycky vzpomínat s vděčností," řekl dnes novinářům.

Uctít Kuberovu památku přišli i členové vietnamské komunity v České republice. "My jsme pana Kuberu měli moc rádi. On nám hodně pomáhal a umožňoval naší komunitě, abychom ji mohli udržovat a rozvíjet v našem druhém domově," řekl ČTK předseda svazu Vietnamců pro Ústecký kraj Tran Van Minh.

Výrazný politik ODS zemřel nečekaně 20. ledna. Bylo mu 72 let. Jeho památku si odpoledne připomenou i v pražském Rudolfinu na pietním shromáždění pro zvané. Na památku osobitého politika na dnešek vláda vyhlásila státní smutek. Vlajky jsou být na úřadech stažené na půl žerdi, zavlát by měly i černé prapory. V poledne se rozezněly po celé zemi sirény.