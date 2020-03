UčíTelka byla druhým nejsledovanějším dětským TV pořadem roku

Praha - Vzdělávací pořad UčíTelka pro žáky, kteří zůstali doma po uzavření základních škol, se stal v pondělí s průměrem 147.000 diváků druhým nejsledovanějším pořadem tohoto roku ve skupině od čtyř do 14 let. Mezi dětskými diváky měla podíl téměř 55 procent. ČTK to řekla mluvčí Karolína Blinková.

UčíTelku mezi dětskými diváky předstihla jen soutěž Peče celá země. V divácké skupině do 12 let pak šlo o vůbec nejsledovanější TV pořad letošního roku v Česku. Zároveň jej sledovalo 155.000 diváků starších 15 let, což představuje podíl 12 procent.

"Opakovaně jsme zaznamenali prosbu diváků, aby byl pořad uvolněn na iVysílání i v zahraničí, což je od dnešního dne nově možné," dodala mluvčí. Denně televizi kontaktují desítky organizací, firem a jednotlivců s nabídkami a nápady. Nejčastěji jde o nabídky různých výukových materiálů, ale také aktivit, které by bylo možné do pořadu zařadit.

Na facebookovém profilu vyvolal stovky komentářů od rodičů, kteří posílají fotky a videa dětí, které si u pořadu jednotlivé úkony z výuky zkouší. Jen za pondělí přišlo k pořadu také 365 emailů na Divácké centrum. Naprostá většina reakcí byla podle Blinkové pochvalných, z podnětů vyplynulo například víc ukazovat to, co děti dělají na tabuli a na papíře, nebo ponechávat v záběru déle tabuli, aby děti lépe stíhaly.

Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka, vzniká na ČT2 s odbornou garancí ministerstva školství. ČT jej spustila zatím na dobu jednoho měsíce. Vyučování začíná v 09:00 hodin. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14:00 pomůže na programu ČT1 studentům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia, pořad Škola doma.

Vlastní hodinový vzdělávací pořad dnes spustilo od 10:00 také Rádio Junior Českého rozhlasu.