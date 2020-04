Učitelé žádají, aby bylo letos vysvědčení možné i bez klasifikace

Praha - Uzavřít známky na vysvědčení na základě hodnocení z únorové a březnové prezenční výuky, jak předpokládá návrh ministerstva školství, není podle sdružení Učitelská platforma v tomto pololetí reálné. Učitelé podle ní nemají dostatek známek. Připravovaná vyhláška by proto měla způsob hodnocení upřesnit a nechat i možnost děti neklasifikovat. Spolek to uvedl v tiskové zprávě, o které ČTK informovala její předsedkyně Petra Mazancová.

Podle návrhu ministerstva školství by se v červnu mělo vysvědčení psát na základě výsledků z února a března. Vedle toho by učitelé ale měli mít možnost přihlédnout i ke snaze dětí o práci při pozdější výuce na dálku a k jejich výsledkům z prvního pololetí. Měli by přitom zohlednit rozdílné podmínky pro distanční vzdělávání v rodinách a nikoho kvůli tomu nepoškodit. Návrh tím reaguje na to, že školy jsou kvůli epidemii nového koronaviru od 11. března zavřené.

Podle Učitelské platformy ale nedává smysl uzavírat celkové hodnocení na základě šesti týdnů z února a března. Sdružení připomnělo, že podle doporučení ministerstva by učitelé při distančním vzdělávání neměli známkovat, ke klasifikaci tedy nemají dostatek podkladů. "Navíc hrozí, že nejednoznačná kritéria a široká škála možností využitelných pro hodnocení může být využita jako trest pro žáky, kteří podle pohledu učitelů nereagovali adekvátně na jimi zadávané úkoly na dálku," uvedla Mazancová.

Podle ní by se proto měla pro některé případy ponechat možnost žáka na červnovém vysvědčení neklasifikovat. Vyhláška by také měla lépe specifikovat, jak se postavit k podmínkám přezkoušení a dohnání učiva po ukončení krize, míní. Mělo by se podle ní zabránit tomu, aby někteří žáci mohli propadnout. "To je v tuto chvíli nemyslitelné, protože současná situace je zásahem vyšší moci a žáci za ni nemohou," řekla.

Podle návrhu ministerstva by nedostatek známek sám o sobě neměl být důvodem pro nehodnocení předmětu na vysvědčení. Toto ustanovení by bylo nadřazené školním řádům, které někdy definují nutný počet známek pro závěrečnou klasifikaci. Pokud by byl žák s vysvědčením nespokojený, mohl by požádat o přezkoumání výsledků a komisionální přezkoušení.

Vysvědčení za druhé pololetí aktuálního školního roku by se v budoucnu nemělo započítávat do přijímacích zkoušek na střední školy. Tento záměr Učitelská platforma podporuje. Souhlasí také s tím, aby všichni středoškoláci v posledních ročnících prospěli a byli připuštěni k maturitní zkoušce, což zástupci středoškolských asociací označili za nespravedlivé.

Učitelská platforma upozornila, že by se ČR mohla inspirovat na Slovensku. Podle návrhu tamního ministerstva by mělo letošní závěrečné hodnocení prvňáků být jen slovní a žádný žák by neměl mít na vysvědčení nedostatečnou, sdělila Mazancová. Nejméně tři týdny po obnovení běžné výuky by se na Slovensku také neměli žáci zkoušet, aby se zabránilo snaze o hromadné nahánění známek, dodala.