Praha - Učitel tance Petr Dostál se dnes u pražského městského soudu přiznal k tomu, že zneužíval holčičky v předškolním věku a že s jednou z nich měl poté dvouletý sexuální vztah. Společně s Dostálem čelí obžalobě i matka této dívky, která s ním nechávala dceru přes noc, ačkoliv věděla, že je pedofil a že s dívkou provádí sexuální praktiky. Muži hrozí až dvanáctileté vězení, ženě ještě o tři roky delší trest za obchodování s lidmi.

Dostál požádal soud v emotivním projevu o exemplární potrestání. "Kázal jsem vodu, ale sám jakožto pedokrál jsem si se svou královničkou přiťukával číší vína," prohlásil. Zároveň poprosil soudkyni, aby ho nepouštěla z vazby, protože jinak prý svou životní lásku - nyní osmiletou dívku - okamžitě unese a uprchnou spolu do Belize. Předsedkyně senátu Monika Křikavová ponechala ve vazbě oba obžalované.

O tom, že s dívkou "plánoval dlouhodobý vztah a svatbu", vědělo podle Dostála přes 60 lidí z okruhu jeho známých, a to včetně tří ředitelek mateřských školek, které nechtěl jmenovat. "Omlouvám se za nepříjemné téma. Dokážu nacítit běžně orientovaného člověka, jak tyto otázky může vnímat a jakou nenávist vůči mně může cítit," řekl také obžalovaný. "Cítím vinu za všechno, nebýt mě a mojí deviantní sexuality, tak tady nejsme," doplnil.

Státní zástupkyně Jana Murínová tvrdí, že Dostál v letech 2015 a 2016 zneužil ve svých tanečních kroužcích deset holčiček v sedmi různých pražských školkách, jedenáctou pak na letním tanečním soustředění u Strakonic. Zatímco ostatní děti tancovaly, lákal prý vyhlédnuté dívky na židli, kterou záměrně postavil stranou a na kterou předem zaměřil skrytou kameru. Dívky pak údajně líbal, hladil, držel za hýždě a prováděl kopulační pohyby. Pornografické nahrávky si schovával.

"Kopulační pohyby byly jen ve dvou případech. Spíše ve stylu jako dělají rodiče a babičky: Takhle jedou páni, takhle jedou kmáni. Ve většině případů u mě nedocházelo k erekci, což je patrné i na videozáznamech," ohradil se částečně proti obžalobě Dostál.

U tří holčiček zašel podle státní zástupkyně ještě dál. Dvěma prý ve svém pokoji na tanečním soustředění prováděl orální sex. "Na soustředění jsem opravdu ulítl, bylo to mé selhání jako učitele. Taky to bylo z lásky, taky to bylo dobrovolné z jejich strany. Nikoho jsem nikam nelákal. Domluvili jsme se, že spolu chceme být sami," komentoval to obžalovaný.

Se třetí dívkou údajně chodil do restaurací, kde vystupovali jako zamilovaný pár, drželi se za ruce a líbali. Od srpna roku 2016 z ní udělal svou taneční asistentku, která ho doprovázela při lekcích ve školkách. S vědomím její matky ji také nejméně dva roky pravidelně vodil k sobě domů, kde ji sexuálně zneužíval. Matka mu dceru svěřovala přinejmenším třikrát týdně, což dnes přiznala. S dívkou podle obžaloby pořídil 109 pornografických videí a nejméně 20 souborů fotografií.

"Ta videa nás totálně dostala, to je nevyvratitelný důkaz," konstatoval obžalovaný. "Vyléčila mě - přestal jsem s koketováním ve školkách, udržoval jsem si profesionální odstup, protože jsem jí byl věrný. Chtěl jsem s ním být až do smrti," uvedl na adresu dívky.

Matka holčičky několikrát zopakovala, že měla "přehnanou sebedůvěru" ohledně toho, že by se jí dcera s případným zneužíváním svěřila. Věděla prý pouze o tom, že se Dostál s dívkou "pusinkoval" a že ji koupal nahou. "Ujišťoval mě, že se sexuálními aktivitami nezačne dřív než v 16 letech. Byla jsem od něj přesvědčována o tom, že se jedná převážně o platonický vztah," vypověděla.

Obžalovaný opakovaně zdůraznil, že je jogínem, který by ani nezabil komára. "Celý život jsem si hlídal, abych nikomu neublížil. Podstupoval jsem různá asketická cvičení, půsty," tvrdil. Sám také zmínil, že při studiu na pražské pedagogické fakultě si zvolil za téma seminární práce sexuální zneužívání dětí. "Ve studovně jsem si před ostatními pustil dětskou pornografii, tehdy se to smělo," vzpomínal čtyřicetiletý muž. Podle vlastních slov poté učil tanec ve 49 pražských školkách.