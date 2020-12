Účet pandemie v USA: Miliardy neprojetých mil a prázdná Broadway

Washington - V prvním březnovém týdnu přišlo do divadel na známé newyorské třídě Broadway 253.453 diváků. Od poloviny března si už na představení nezašel ani jeden. Jen za březen a duben se kvůli přechodu na distanční výuku nenaservírovalo asi 400 milionů školních obědů. Tyto i další nevšední statistiky přinesla na konci roku agentura AP ve snaze lépe ilustrovat proměnu Spojených států v době pandemie.

Zdravotnická krize zemí s 330 miliony obyvatel zmítá silněji než mnohými dalšími. USA mají nejvyšší bilanci obětí, která v prosinci překročila 300.000, a nákaza koronavirem se potvrdila u milionů lidí včetně prezidenta Donalda Trumpa. Miliony také kvůli šíření nemoci covid-19 přišly o práci.

"Tato čísla vypovídají o historické tragédii. Nezachycují však plně pestrou škálu způsobů, velkých a malých, kterými virus obrátil vzhůru nohama a přenastavil každodenní život ve Spojených státech. Na to je zde množství jiných čísel," napsala AP.

Za souhrnnými statistikami o nezaměstnanosti se například skrývá propastný rozdíl v šíři dopadů na různé platové skupiny. U málo placených oborů byla ke konci roku zaměstnanost ve srovnání s lednem o 20 procent nižší. V těch vysoce placených byla prakticky stejná jako na začátku roku.

Nejen američtí zaměstnanci si letos museli zvykat na práci z domova, jejíž nedílnou součástí jsou videokonference. Komunikačnímu programu Zoom, který dálkové schůzky umožňuje, díky tomu od konce roku 2019 do letošního března vyskočil denní počet uživatelů z deseti na 300 milionů. Američané také méně cestovali, přičemž za prvních šest měsíců v autech neodřídili 35 miliard mil, které by jinak najezdili při přesunech do práce, do školy nebo při jiných aktivitách, píše AP.

Protiepidemické restrikce byly obrovskou ránou pro bary a restaurace, jinde ale šly tržby strmě nahoru. Produkce lahviček s dezinfekčním gelem značky Purell stoupla letos o 300 procent. Prodeje alkoholu přes internet byly v září meziročně o 256 procent vyšší. Když společnost Amazon vyhlásila rozsáhlou náborovou akci kvůli přívalu objednávek, přihlásilo se jí za jediný týden 384.000 zájemců.

Kromě restaurací nebo divadel byly v USA tvrdě zasaženy i sportovní soutěže. Zatímco během základní části loňské sezony nejvyšší baseballové ligy MLB se odehrálo 2430 zápasů, kterým dohromady na tribunách přihlíželo 68.494.752 diváků, letošní zkrácená sezona měla jen 898 zápasů. Ani při jednom nemohli být na stadionu fanoušci.

Velkou neznámou jsou stále dopady koronavirové krize na duševní zdraví lidí. Jedním signálem v tomto směru je i statistika podle níž 59,4 procent amerických stomatologů hlásilo zvýšený počet pacientů, kteří skřípají zuby. Skřípání zuby je zpravidla indikátorem stresu, píše AP.