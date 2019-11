Účastníci stávky za klima protestují před rektorátem UK

Praha - Účastníci studentské okupační stávky za klima se dnes odpoledne vydali od Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde stávku v úterý zahájili, na pochod k rektorátu, aby protestovali proti klimatu i rektorovi UK Tomáši Zimovi. Nelíbí se jim, že za jeho vedení univerzita řešila už několik kauz, a žádají jeho rezignaci. Podle policistů se na pochod vydalo zhruba 80 vysokoškoláků, kteří před 15:00 dorazili do sídla univerzity v Karolinu. Cestou k němu mimo jiné skandovali heslo Radši lepší klima nežli rektor Zima.

Stávkující rektorovi vytýkají zejména aféru kolem spolupráce UK s úvěrovou společností Home Credit, která se zavázala univerzitě po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Vedení univerzity čelilo za toto partnerství kritice a Home Credit od smlouvy následně odstoupil. Vedle toho studenti poukazují na to, že Home Credit patří Petru Kellnerovi, který přispívá Institutu Václava Klause, jenž popírá klimatické změny.

Vysokoškoláci v Karolinu dnes několikrát prohlásili, že potřebují akademiky, kterým mohou věřit. Zima v reakci na to ale uvedl, že nerezignuje. Účastníci stávky podle zpravodajky ČTK nyní debatují o dalším postupu, jednou ze zvažovaných variant je přespání v Karolinu.

Vysokoškoláci protestují proti klimatickým změnám a za lepší ochranu životního prostředí po vzoru středoškoláků. Stávka má trvat do dneška, zástupci iniciativy Univerzity za klima na její úvod v úterý mimo jiné přečetli prohlášení, ve kterém upozornili na to, že stávkou nemíří proti vedení FF UK, ale chtějí vyzvat vládu k omezení emisí. Společnost podle nich potřebuje změnu ve svém přístupu k životnímu prostředí a lidé by v tomto ohledu měli být aktivnější. Následně se skupina vysokoškoláků vydala do budovy fakulty, kde nakonec strávili i noc. Organizátoři dnes ČTK řekli, že v budově přespalo kolem 300 lidí.

Vedení fakulty v úterý původně odmítalo studentům přespání ve škole povolit, svolilo k tomu až večer. Proděkan fakulty Daniel Soukup to dnes odůvodnil tím, že do úterního večera nefungovala komunikace ze strany organizátorů, takže vedení školy nevědělo, co se bude ve škole dít. "Nemohli jsme přespání dovolit z bezpečnostních důvodů. Ale v podvečer se situace radikálně změnila, dospěli jsme k domluvě a noc proběhla výborně," řekl ČTK Soukup a doplnil, že se s organizátory domluvil na řešení případných škod.