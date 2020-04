Ubytovatelé se připravují na léto, rezervací přibývá

Praha - Tuzemští provozovatelé ubytovacích zařízení se připravují na znovuotevření po vládních restrikcích. Někteří už na léto evidují růst rezervací, rychle se plní termíny především chalupám, malým penzionům a apartmánům. Vyplývá z ankety ČTK mezi ubytovateli. Podle výkonné ředitelky projektu Amazing Places Hany Krausové by mohl být v létě vyšší zájem o tzv. glamping, který spojuje kempování s komfortem apartmánů. Některé hotely podle ní chystají animační programy pro děti.

Vláda v úterý představila harmonogram uvolňování podnikatelských činností. Pokud se nezhorší epidemiologická situace, hotely a další ubytovací zařízení by mohla otevřít od 8. června. Hned poté se podle Krausové zvedla vlna rezervací na letní pobyty. "Chalupy z portfolia Amazing Places jsou na sezonu téměř plné, menší penziony a apartmány se také rychle zaplňují. Problematičtější situace přetrvává u větších hotelů, kde se hosté patrně obávají setkání s více lidmi," řekla.

Více rezervací potvrdil za EuroAgentur Hotels & Travel předseda představenstva a generální ředitel společnosti Josef Bára. Léto podle něj bylo v hotelech EuroAgentur velmi dobře obsazené i v předchozích letech. "Rezervace však začaly přicházet o něco později a byly na kratší dobu, než jsou současné objednávky," doplnil.

V Chateau Herálec zaznamenali větší poptávku domácích cestovních kanceláří, které chtěly ubytování zařadit do nabídky. "Za téměř deset let na trhu jsme si vybudovali svou pevnou klientelu, která se k nám ráda vrací a už se těší, až zase bude u nás odpočívat. Předpokládám, že s ohledem na oznámení předpokládaného otevření hotelů v ČR se počet domácích rezervací zvýší a ty nahradí rezervace cizinců. Alespoň v hotelech mimo Prahu, která je daleko víc závislá na incomingu," řekla výkonná ředitelka pětihvězdičkového zámeckého hotelu Alexandra Kasperová.

Problém Prahy se ukazuje na příkladu sítě Bohemian Hostels & Hotels, která má většinu provozoven v hlavním městě. Podle výkonné ředitelky společnosti Babety Schneiderové žádné rezervace neregistrují. V Praze navíc podle ní panovala už nyní obrovská cenová válka a po krizi bude ještě větší. Ceny ubytování podle ní výrazně klesnou. S potížemi se podle Krausové potýkají také lázeňská města.

"Obecně vidíme, že velká poptávka bude letos po kvalitních místech. Hosté, kteří nemohou vyjet na dovolenou do zahraničí, si pro svůj odpočinek budou volit výjimečná místa s přidanou hodnotou," uvedla Krausová. Některé hotely po vzoru zahraničních letovisek se tak nyní připravují na delší pobyty rodin s dětmi, pro které plánují animační programy. "Většina hoteliérů se bude také snažit o maximální prodloužení sezóny a získání co největšího množství rezervací i na podzimní termíny, které by jim pomohly dohnat jarní výpadek," dodala.

Přes cestovní agenturu Invia Češi zatím dovolené v tuzemsku příliš neshánějí. "Momentálně lidé ještě řeší zahraniční zájezdy a mají dost problémů v každodenním životě. My teď usilovně pracujeme na nabídce produktů a služeb, abychom byli na léto zcela připraveni," řekla mluvčí Invie Andrea Řezníčková.