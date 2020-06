U soudu začal spor ČR se správcem Viktoriagruppe o naftu

Praha - Insolvenční správce zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe Mirko Möllen požaduje, aby mu Česká republika vrátila téměř 75 milionů litrů nafty dříve uskladněné ve skladu firmy v bavorském Kraillingu. Jeho právní zástupce dnes u Obvodního soudu pro Prahu 5 uvedl, že společnost dostávala palivo od dodavatelů a Česko ho nikdy nevlastnilo. Česká Správa státních hmotných rezerv (SSHR) tvrzení odmítá, žaloba je podle ní vykonstruovaná.

Společnost Viktoriagruppe, která zkrachovala v roce 2014, skladovala podle tvrzení české strany v Bavorsku pro český stát palivo za zhruba miliardu korun. ČR se následně nemohla k naftě skoro dva roky dostat. V červenci 2016 podepsala SSHR s novým majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development, a insolvenčním správcem smlouvu, na jejímž základě Česko získalo naftu zpět. Vlaky ji odvezlo na své území.

Möllen ale české vlastnictví nafty nikdy neuznal. Jeho právní zástupce dnes u soudu uvedl, že smlouvu uzavřel pouze z toho důvodu, že bylo potřebu dostat naftu ze skladu pryč. Kdyby tam zůstala, degradovala by. Pohonné hmoty však byly podle něj od počátku insolvenčního řízení s Viktoriagruppe brány jako součást majetku zkrachovalé firmy. "ČR měla v Německu u insolvenčního soudu požádat o vyloučení z majetkové podstaty," prohlásil právník.

Advokát dodal, že Möllen musel žalobu na ČR podat. Pokud by to neudělal, mohl by v Německu čelit postihu za to, že nehájil zájmy ostatních věřitelů. Uvedl také, že pokud již Česko původní motorovou naftu nemá, požaduje správce náhradní palivo ve stejném množství a stejné kvalitě.

SSHR s žádným z tvrzení insolvenčního správce nesouhlasí. "Česko bylo od počátku vlastníkem nafty, kterou pro ni Viktoriagruppe nakoupila," řekl při jednání právník Správy státních hmotných rezerv Pavel Skopový. Předseda SSHR Pavel Švagr také již dříve uvedl, že je nafta součástí nouzových zásob a je ve výlučném vlastnictví České republiky. Na každý litr pohonné hmoty má podle něj ČR fakturu.

Insolvenční správce podle Skopového v řízení se zkrachovalou společností neuznal jedinou českou pohledávku. "Od počátku měl tento přístup - nic neuznat a nic nevydat," prohlásil. Obě strany sporu pak argumentují posudky, na základě kterých mají k naftě uskladněné v Kraillingu vlastnické právo.

Jediné, na čem se dnes obě strany sporu shodly, bylo, že se případ bude muset posuzovat podle německého práva. Požadují, aby u sporu mohli vystupovat také němečtí advokáti. Podle soudce Jindřicha Kysely však budou muset vystupovat v pozicích znalců. Soudce také uvedl, že spis ke kauze je velice obsáhlý a projednávání sporu bude dlouhé.

Případ v Bavorsku uskladněné nafty má také trestně právní rovinu. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, potvrdilo měření obavy, že část paliva chybí. SSHR uvedla, že postrádá 6,3 milionu litrů pohonné hmoty. Policisté v této souvislosti v dubnu navrhli podat obžalobu na čtyři lidi a jednu firmu za podvod. Obvinění podle kriminalistů způsobili Česku škodu přesahující 108 milionů korun.