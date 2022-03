U Sloupu na Blanensku hořelo asi devět hektarů lesa

Sloup (Blanensko) - U Sloupu na Blanensku dnes hořelo asi devět hektarů lesa, hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Oheň dostali pod kontrolu kolem 13:00, zřejmě ještě několik hodin ale budou vyhledávat skrytá ohniska a požár dohašovat. Na místě jich zasahuje asi 70, zásah komplikuje nepřístupnost terénu. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují, výše škody by podle mluvčího neměla jít do statisíců.

Oheň v lese měli hasiči nahlášený od 10:17. "Hořelo odhadem na ploše asi 300 x 300 metrů. Zásah komplikuje nepřístupnost terénu, místo požáru je v kopci," uvedl Mikoška. Hasiči zvažovali i použití vrtulníku s takzvaným bambi vakem. Vrtulník ale zrovna nebyl k dispozici, byl u jiného zásahu.

Hasiči nejdříve vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, poté třetí. Rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.

Požáry porostů jsou letos na jihu Moravy kvůli suchu časté, hasiči v polovině března informovali o tom, že k nim letos vyjíždějí nebývale často. K 13. březnu jich evidují 157, když desetiletý průměr je 48.