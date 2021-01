U Salvátora se lidé rozloučili se Sváťou Karáskem

Praha - Rodina, desítky přátel a po webu osm stovek lidí se dnes rozloučily během bohoslužby v pražském kostele U Salvátora s písničkářem, evangelickým duchovním a bývalým poslancem Svatoplukem "Sváťou" Karáskem. Vedle dalších zazněly i Karáskovy nejznámější písně Řekni ďáblovi ne či Kázání o svatbě v Káni galilejské. Na přání zesnulého také Žalm 71 Karla Kryla. Přední představitel českého undergroundu zemřel ve věku 78 let 20. prosince loňského roku.

Fotogalerie

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se s Karáskem mohli k Salvátorovi, kde kázal od roku 1997, přijít dnes rozloučit jen pozvaní hosté. Organizátoři rozloučení na parte slíbili uspořádat po skočení epidemických opatření "Sváťa fest" otevřený pro všechny. Smrt písničkáře, který v posledních letech čelil řadě zdravotních problémů, podle kazatele Dalibora Antalíka zasáhla řadu lidí "docela osobně, protože je osobně nosil ve vlastním srdci".

Kytarista Zdeněk "Londýn" Vokatý zavzpomínal během setkání na dobu, kdy se během správcování na hradě Houska Karásek sblížil s prostředím undergroundu kolem kapely The Plastic People of the Universe a začal skládat první písně. "Byl oporou a pastýřem pro spousty lidí, díky Sváťo," uvedl. S farářem, který prošel pestrým životem, se pak kostel a kapela Svatopluk loučily slovy Karáskových písní Havaj a Neberte nám starou víru.

V roce 1976 byl Karásek odsouzen v procesu s The Plastic People of the Universe k osmi měsícům vězení za údajné výtržnosti a nemravné písně. Přesto se komunistické moci nelekl a stal se mimo jiné jedním ze signatářů Charty 77. Poté byl ještě několikrát ve vyšetřovací vazbě a v roce 1980 pod nátlakem Státní bezpečnosti (StB) i s manželkou a třemi dětmi odcestoval z republiky. Po sametové revoluci v roce 1989 přijížděl Karásek opakovaně do Česka a v roce 1997 se vrátil natrvalo. Stal se opět farářem a také sám či se skupinami Pozdravpámbu a Svatopluk vystupoval. Kromě hudebních alb vydal řadu publikací s církevní tematikou, sbírek písňových textů a kázání.

Po listopadu 1989 byl Karásek mimo jiné poslancem a vládním zmocněncem pro lidská práva a i po odchodu ze služeb státu se aktivně zajímal o veřejné dění.