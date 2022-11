U rektorátu zlínské univerzity vzniká platforma Memento Covid

Zlín - Platforma Memento Covid-19 vzniká za budovou rektorátu Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Jde o kruhový objekt o průměru pět metrů, který bude fungovat jako místo setkávání i odpočinku, řekl dnes novinářům autor projektu Tomáš Krejčí. Na výrobu svrchních desek byly použity plastové jídelní krabičky z univerzitní menzy, které studenti a zaměstnanci univerzity sbírali za epidemie covidu.

Fotogalerie

"Památník se stane i světelným objektem. Uprostřed platformy budou světelná slova, která odkazují k tomu, co všichni lidé v průběhu pandemie prožívali. Jsou tam slova jako: chvílí, čekáním, setkáním. Ale také jsem slovem neboli člověkem, což odkazuje k tomu, že někteří v průběhu covidu ztratili své blízké, pro některé byla situace velmi těžká," uvedl Krejčí. Na obvodu budou svítit slova Věnováno setkávání.

Symbolika kruhu podle něj odkazuje k tomu, že kruh spojuje. "Je to platforma, kde se můžou lidé a hlavně studenti opět setkat. Je to něco, co jsme v době pandemie nemohli, setkávání jako takové bylo velmi omezené," uvedl Krejčí. Smyslem jeho návrhu nebylo vytvořit jen sochu či místo k připomenutí události, ale také to, aby byl prostor funkční. "V prostoru bude i wifi, studenti si tady mohou sednout, lehnout na lavičku, pracovat tady," uvedl Krejčí, který je doktorandem na Fakultě multimediálních komunikací. Spolu s ním na návrhu pracovaly studentky Kristina Maňáková a Anna Hanušová. Práce na platformě začaly před čtyřmi týdny, hotovo by mohlo být do 14 dnů.

Platformu tvoří ocelová konstrukce, na které jsou položeny desky vážící několik stovek kilogramů vytvořené z plastového odpadového recyklátu. Využití plastového odpadu bylo podmínkou soutěže na výtvarný objekt, který by připomínal pandemii covidu. Studenti a zaměstnanci univerzity sbírali krabičky z menzy v akci nazvané Feed The Monster, posbírali 5000 kusů krabiček. "Vznikla spousta plastového odpadu, myšlenka proto byla, posbírejme ho a zrecyklujme a použijme na stavbu mementa," uvedl rektor UTB Vladimír Sedlařík.

Misky se podrtily a přepracovaly do podoby desek, přidala se aditiva, aby byla zajištěna pevnost, stabilita a odolnost proti slunečnímu záření. "Covid memento je věnováno setkávání, setkávání s lidmi, se kterými jsme se nemohli setkat během pandemie covidu, setkávání s lidmi, kteří s námi už bohužel nemohou být. Je to také poděkování všem, kteří pomáhali, ať už zdravotnickému personálu, všem lidem, našim studentům, našim zaměstnancům, všem dobrovolníkům," uvedl Sedlařík.