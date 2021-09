U příležitosti devadesátin Jiřího Suchého vyjde kolekce devíti her Semaforu

Ilustrační foto - Vlastní obrazy, plakáty z her i dosud nezveřejněné fotografie doprovázejí výstavu k životnímu jubileu divadelníka, hudebníka, textaře a spoluzakladatele Divadla Na zábradlí a Semafor Jiřího Suchého v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Na snímku z tiskové konference 20. září 2021 k výstavě Devadesátka! No a co? je Jiří Suchý. ČTK/Peřina Luděk