U příležitosti 85. narozenin Jana Přeučila vznikl celovečerní dokument

Praha - U příležitosti dnešních 85. narozenin Jana Přeučila se v pražském kině Lucerna uskutečnila premiéra filmového dokumentu režiséra Artura Kaisera. Snímek nazvaný Jan Přeučil - Vzpomínám si... popisuje životní dráhu herce, dabéra, rétora a pedagoga. Tvůrci také představili herce z jeho nejslavnějšího ročníku, který na DAMU učil, Karla Rodena, Ivanu Chýlkovou, Evu Holubovou, Veroniku Žilkovou nebo Vilmu Cibulkovou.

"Dokument do kin nepůjde, protože nás na podzim čeká velký celovečerní koprodukční film s názvem Cirkus Maximum, kde se vedle Jana Přeučila objeví také herec Oldřich Kaiser. Takže dokument Jan Přeučil - Vzpomínám si... uvidí návštěvníci artových kin a televizní diváci," řekl ČTK režisér Kaiser.

Přeučil se ve svém typické klobouku zúčastnil projekce společně se svou ženou Evou Hruškovou a rodinnými příslušníky. Dorazila také řada známých osobností včetně herců Jaroslava Satoranského, Petra Baťka nebo Jiřího Krampola. Muzikantskou obec zastupovali skladatel Zdeněk Barták nebo Felix Slováček. Přítomní projekci ocenili dlouhotrvajícím potleskem.

Dokument, jehož průvodcem je spoluautor námětu René Kekely, ukazuje Přeučilův profesní i osobní život. Připomíná i osud jeho otce, který byl v procesu s Miladou Horákovou odsouzen na doživotí a jen o vlásek unikl oprátce. Ve vězení si nakonec odseděl 15 let. Přeučil se proto musel vyučit dřevomodelářem do ČKD Stalingrad, aby "smyl vinu svého otce". Teprve pak se mohl ucházet o studium na divadelní fakultě na AMU. Při vzpomínkách na studia na DAMU Přeučil s vděkem vzpomínal na profesora Radovana Lukavského. "Zařadil mě do kategorie hereckých gentlemanů, které jsem vyznavačem," podotkl.

Při natáčení v Českých Budějovicích prochází místa, kde sloužil na vojně v 60. letech minulého století a zároveň hrál v divadle a promlouval v rozhlase. Mnoho vzpomínek věnuje své druhé ženě, populární herečce a moderátorce Štěpánce Haničincové. "Cílem je představit Honzu tak, jak ho lidé prostě jinak nemají jinak poznat. Možná se někteří budou hodně divit, mnohé velmi překvapí," uvedl k dokumentu Kekely.

Premiéra dokumentu, který režisér Kaiser natáčel více než rok, byla v ohrožení. Zloději totiž před dvěma dny ukradli paměťový disk i s počítačem střihači z auta. Tvůrci naštěstí měli záložní disk, kde je záznam s dokumentem zálohován.

Režisér Kaiser obsadil Přeučila i do svého velkofilmu Cirkus Maximum, který by měl mít premiéru v kinech 27. října. Kvůli roli si proslavený elegán nechal narůst plnovous. Druhý film, který Přeučil nedávno dokončil, se jmenuje Stáří není pro sraby a jeho režisérem je Tomáš Magnusek. "Dospěl jsem zřejmě do fáze, kdy už budu hrát jen 'milé pány ve vrcholném věku'," uvedl v rozhovoru pro Právo.

Přeučil v závěru dokumentu prozradil své životní krédo. "My se s Evinkou (Hruškovou) držíme jednoho citátu, který jsme před lety objevili v knížce o zdravém životním stylu. Ten citát zní: Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne. Myslím, že v této větě je obsaženo úplně všechno."