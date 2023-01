U Přerova začala stavba dálnice D1, zprovozněna má být v roce 2026

Přerov - Skrývkou zeminy a kácením stromů začala stavba dlouho chystaného posledního úseku dálnice D1 u Přerova. Na jaře pak stavbaři začnou pokládat podloží silnice a zakládat mostní konstrukce. Novinářům to dnes řekl Petr Černík ze společnosti Strabag, která dálniční úsek staví společně s firmami Doprastav a IDS Olomouc. Dálnice D1 nyní končí na kraji Přerova a navazující poslední desetikilometrová část do Říkovic má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci v tomto městě. Úsek má být zprovozněn na jaře 2026.

Firma Strabag převzala staveniště budoucího desetikilometrového úseku D1 u Přerova v závěru loňského roku a v lednu se pustila do přípravných prací. "V Dluhonicích už máme pokácený lesopark kolem dětského hřiště a u Přerova kácíme starý sad, kde bude mimoúrovňová křižovatka. Zároveň skrýváme ornici," uvedl Černík. Vrchní část ornice ze stavby převezou na zemědělské pozemky v okolí. Odvoz ornice podle Černíka zabere několik týdnů.

Pro stavbu poslední části D1 u Přerova skončila předloni na podzim platnost výjimky z vlivu na životní prostředí. Ministerstvo dopravy v termínu vydalo stavební povolení, obdrželo ale sedm rozkladů. Podali je čtyři lidé a také spolky Krajina Dluhonice, Voda z Tetčic a Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v závěru loňského roku v rozhodnutí o rozkladech stavební povolení doplnil několika podmínkami a stavba mohla začít.

Ekologický spolek Děti Země ale nedávno podal na stavební povolení dvě žaloby. Podle předsedy spolku Miroslava Patrika povolení neobsahují řadu ochranných opatření ohledně vodních toků a krajinného rázu, přičemž v nich chybí i nová rozptylová studie a posouzení vlivu imisí na veřejné zdraví. Podle přerovského primátora Petra Vrány (ANO) je zahájení stavby D1 dobrou zprávou pro obyvatele Přerova. "Už si nedokážu představit argumenty, které by měly zaznít ve prospěch nedokončení dálnice. Věřím, že se s tím (žalobami spolku Děti Země) soudy co nejdříve poperou a že to nezbrzdí realizace dálnice kolem Přerova," řekl dnes novinářům Vrána.

Dálniční úsek u Přerova staví sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc, cena je 6,922 miliardy korun. Stavba D1 u Přerova má podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla trvat 39 měsíců, takže zprovoznění vychází na březen 2026. Stavba dálnice D1 začala v Česku před 55 lety, přičemž o posledním úseku u Přerova se posledních 17 let vedly spory, debaty a připravovaly se plány. Desetikilometrový úsek D1 je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a na polské hranice kompletní.