Ostravice (Frýdecko-Místecko) - U obce Ostravice v Beskydech dnes ráno prý hotelový host zahlédl medvěda. Obec před šelmou varovala na svých internetových stránkách. Podle Milana Orálka z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) hodně záleží na věrohodnosti svědectví. Nemusí ale jít ani o zvíře, které napáchalo v minulých týdnech škody na Vsetínsku. V Beskydech jsou podle stop totiž medvědi dva, řekl Orálek ČTK.

"Upozorňujeme občany obce Ostravice, že dne 15. 11. 2018 kolem 8:00 byl na rozhraní obce Ostravice a Čeladné viděn medvěd. Žádáme občany, aby dbali zvýšené osobní bezpečnosti," uvedli zástupci Ostravice na stránkách obce. Zprávu už podle informací ČTK několikrát šířil i obecní rozhlas.

Starostka obce Pavlína Stankayová dodala, že zvíře dnes ráno viděl host jednoho hotelu v Čeladné, který po rozbřesku vyrazil proběhnout se do lesa. "Prostřednictvím pracovníků hotelu jsme informaci ověřovali. Host má dokonce 15 fotografií. I proto jsme upozornění zveřejnili.

Podle Milana Orálka z ČSOP je věrohodnost svědectví velmi důležitá. "Pod vlivem informací z médií se nám ozývají lidé, kteří v lese uvidí cokoliv hnědého nebo černého," řekl. Podle něj ale není vyloučeno, že by se medvěd z Valašska dostal až do moravskoslezské části Beskyd. Může ale jít i o druhé zvíře, jehož stopy ochránci přírody našli. "Kromě medvěda ze Vsetínska, který je mladý a pravděpodobně nemá správné návyky, se v horách pohybuje ještě jedno zvíře. Jeho stopy jsou o něco širší. Předpokládáme, že je šelma i starší," řekl.

Mladý, asi čtyřletý medvěd, se v regionu Valašska pohybuje od září. Podle odborníků se chová netypicky, chodí do blízkosti lidských obydlí a ztrácí plachost. V kraji už zabil minimálně tři desítky ovcí, kozy, králíka a kohouta a zničil několik úlů. Ochránci přírody a myslivci se snaží zvíře odchytit do klece, kterou nainstalovali na Vsetínsku. Dříve hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) mluvil o odstřelu. Ukázalo se však, že medvěda je v případě odchytu kam umístit, dočasně by mohl být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevila zájem zoologická zahrada z Belgie.