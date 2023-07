U hradeckého krajského soudu začal rozsáhlý případ výroby a distribuce marihuany

Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové za zpřísněných bezpečnostních opatření začal projednávat případ Petra Včeliše z Náchodska, kterého obžaloba viní z nedovolené výroby a distribuce marihuany. Podle spisu během několika let především na Náchodsku vypěstoval okolo půl tuny marihuany a inkasoval z jejího prodeje desítky milionů korun. Zvýšená bezpečnostní opatření souvisela s možným rizikem, že Včelišovi stoupenci narušili soudní jednání. Posílená justiční stráž zasahovat nemusela, kromě novinářů se zahájení jednání nikdo z veřejnosti nezúčastnil. V jednací síni byli přítomní také dva těžkooděnci vězeňské služby se samopaly.

Skrytým způsobem pěstoval ve velkém rozsahu konopí, následně z něj vyráběl marihuanu, s tou obchodoval, hlavní vývoz marihuany směřoval do Polska, řekl státní zástupce Jan Vodička.

Podle něj byl způsob pěstování konopí velmi sofistikovaný. "V poslední fázi trestné činnosti si pořídil velkoobjemové kontejnery, které zakopal do země a v nich rostliny pěstoval, přičemž z nich využíval teplo, které následně pouštěl do fóliovníku v němž legálně pěstoval takzvané CBD konopí a tím i maskoval výrobu marihuany," řekl Vodička. CBD je nepsychoaktivní kanabinoid obsažený v rostlině konopí. Podle státního zástupce přiznává obžalovaný jen mizivou část víny, o níž hovoří obžaloba.

"Je tam jen část pravdy, větší část je zkreslená," řekl k obžalobě dvaačtyřicetiletý muž, který žil před zatčením s rodinou alternativním způsobem. Soudu také řekl, že se věnoval léčitelství, konopí pěstoval i pro terapeutické účely, prováděl terapie a chtěl žít v souladu s přírodou. Včeliš se hájil i tím, že konopí začal pěstovat kvůli zlepšení podmínek hospodářských zvířat na své farmě. Obžalovaný uvedl, že obchodoval s legálním CBD konopím a vyvezl ho do Polska asi 180 kg.

Podle spisu výrobu drogy maskoval farmářskou činností a legálním pěstováním konopí s nízkým obsahem THC.

Obžaloba Včeliše viní z toho, že nejméně od poloviny roku 2013 do zadržení zásahovou jednotkou 21. března 2022 vypěstoval okolo půl tuny marihuany. Od roku 2019 kriminální činnost podle spisu prováděl na Náchodsku nedaleko česko-polské hranice. Marihuanu podle státního zastupitelství prodával v Česku a Polsku. Za více než osm let podle kriminalistů prodal marihuanu převážně do Polska celkem za více než 40 milionů korun, kdy po odečtení nákladů získal nejméně 30 milionů korun.

Hlavní líčení u hradeckého krajského soudu je naplánované i na další termíny. Korunní svědek, který je z Polska, se podle předsedy senátu krajského soudu omluvil z obavy o svůj život a požádal o výslech formou videokonference.

Včeliš u krajského soudu čelí obžalobě z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy včetně pokusu tohoto zločinu, hrozí mu až 18 let. V minulosti byl za podobnou trestnou činnost odsouzen.

Z informací v médiích vyplývá, že obžalovaný měl blízko ke skupině, která si říká Legitimní věřitelé České republiky. Česko považují za nelegitimní státní útvar, rozdělení federace bylo podle nich neplatné a považují se za občany Československa.