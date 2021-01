U dotací EU se zvýší podíl spolufinancování v 5 krajích a Praze

Praha - U evropských dotací se v programovém období 2021 až 2027 zvýší podíl spolufinancování ze státního rozpočtu v pěti krajích a hlavním městě. Ve Středočeském, Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském kraji a na Vysočině vzroste z 15 na 30 procent. V Praze se zvýší z 50 na 60 procent. V ostatních krajích zůstane na 15 procentech. ČTK to sdělila ministerstva financí (MF) a pro místní rozvoj (MMR).

Změna podle obou ministerstev souvisí se zvýšením bohatství České republiky a jejích regionů. Na jednotlivých projektech financovaných z evropských dotací se tyto peníze podílejí vždy právě podle rozvinutosti příslušných území.

Pro příjemce byly stanoveny minimální podíly na financování projektů. Mateřské, základní a střední školy budou platit pět až deset procent nákladů na celý projekt, u veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí nebo příjemců vykonávajících veřejně prospěšnou činnost to bude pět procent. "V případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací s výjimkou škol to bude 15 procent. V Praze se účast státního rozpočtu na financování projektů předpokládá pro školy, vědecké a výzkumné instituce a příjemce vykonávající veřejně prospěšnou činnost," uvedla ministerstva ve společné zprávě.

Podle dřívějších informací se v příštím programovém období změní současné pravidlo N+3 na N+2. To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří jako dosud.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) na začátku loňského prosince uvedla, že Česko bude moci v příštím programovém období čerpat z evropských dotací zhruba 960 miliard korun. Proti původnímu návrhu z roku 2018 je to asi o 450 miliard korun více. V současném období může Česko čerpat hruba 620 miliard korun.