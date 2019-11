U divadla v Pardubicích se zřejmě chtěl upálit muž

Pardubice - U Východočeského divadla v Pardubicích se dnes večer zřejmě pokusil upálit muž. Na twitteru to uvedli pardubičtí strážníci. Muž má popáleniny na 60 procentech těla. Záchranáři jej uvedli do umělého spánku, dali mu umělou ventilaci a převezli do pražské nemocnice na Vinohradech, řekl ČTK mluvčí záchranářů Aleš Malý.

Muž se zřejmě polil nějakou hořlavinou, řekl ČTK Malý. Svědkové se snažili jej uhasit. "Osoba byla uhašena před příjezdem hasičů. Jednotka hasičů tak pomáhala s ošetřením popálené osoby zdravotníkům. Příčiny této události jsou vyšetřovány hasiči a policisty," uvedli hasiči na twitteru.

Vyšetřování události od strážníků převzala státní policie.