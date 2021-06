U české fotbalové reprezentace do 21 let skončil trenér Krejčí

Praha - U české fotbalové reprezentace do 21 let končí trenér Karel Krejčí, který byl u mužstva od prosince 2018. O jeho odvolání od týmu "Lvíčat" rozhodl na dnešním jednání výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. O novém kouči ještě rozhodnuto není, ve hře je několik kandidátů.

Krejčí dnes na výkonném výboru přednesl analýzu účinkování mužstva v uplynulém kvalifikačním cyklu. Mladí reprezentanti postoupili na mistrovství Evropy, ale na konci března ve skupině neuspěli a s dvěma získanými body do další fáze šampionátu neprošli. Návrh na odvolání přijal výkonný výbor většinově.

"Chtěl bych trenérovi Krejčímu poděkovat za práci, kterou u reprezentace do 21 let odvedl. Probojoval se s národním mužstvem na Euro, což je třeba považovat v dnešní nabité konkurenci celé řady zemí za úspěch. Výkonný výbor vzal na druhou stranu v potaz, že je to druhé mužstvo svazu, které potřebuje nejen dělat výsledky, ale také se prezentovat kvalitní hrou a produkovat hráče do A-mužstva," řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.

"Nemohu mluvit za ostatní členy výkonného výboru, ale většina z nich viděla utkání na mistrovství Evropy. Viděli handicapy v naší hře. Karel Krejčí to pojmenoval poměrně objektivně v té analýze. Nechci soudit, nakolik to bylo dáno faktory, které mohl nebo nemohl ovlivnit. Výkonný výbor se rozhodl přistoupit k této změně drtivou většinou," dodal nedávno zvolený nový předseda.

Dvaapadesátiletý Krejčí, který v minulosti dovedl k ligovému titulu Plzeň, převzal jednadvacítku v zimě 2018 po Vítězslavu Lavičkovi. Ten by nyní mohl být podle spekulací médií jedním z kandidátů.

"Byl jsem pověřen výkonným výborem k jednáním s kandidáty na nového trenéra. Zatím nemohu zmínit konkrétní jméno. Proběhla celá řada spekulací včetně jmen, která se nezakládají na reálném základě. Každopádně to určitě bude Čech," řekl Fousek. "Proběhne to velmi rychle, protože nová kvalifikace začíná za dva měsíce. Je potřeba připravit mužstvo," dodal.