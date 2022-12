U Birminghamu spadly čtyři děti do ledového jezera, tři zemřely

Londýn - Tři ze čtyř dětí, které v neděli spadly do ledové vody jezera nedaleko britského města Birmingham, zemřely. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na policii. Šestiletý chlapec je v kritickém stavu v nemocnici.

Čtyři děti byly v neděli v kritickém stavu převezeny do nemocnice poté, co spadly do jezera. Místní zdravotnické služby uvedly, že u dětí došlo k srdeční zástavě. Policie dnes oznámila, že chlapce ve věku 11, deseti a osmi let se záchranářům nepodařilo oživit. "Prohledávání jezera pokračuje, protože se snažíme zjistit, co přesně se stalo a zda do vody nespadl ještě někdo další," uvedli policisté.

Děti pravděpodobně spadly do vody, když si hrály na ledu na jezeře v obci Kingshurst. Záchranáři byli přivoláni na místo v neděli po 15:30 SEČ. Když dorazili, bylo jim řečeno, že v jezeře by se mohlo nacházet až šest osob. Z vody vytáhli čtyři děti.

Podle meteorologů bude v Británii i v dalších dnech pokračovat chladné počasí se sněžením. Na severovýchodě Skotska by v noci mohly teploty klesnout až k minus 15 stupňům Celsia.