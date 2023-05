Týmy se mohou registrovat do zářijové výzvy Pěšky do školy

Praha - Mateřské, základní a střední školy, jednotlivé třídy, týmy sousedů či spřátelených rodičů s dětmi se mohou registrovat do dalšího ročníku akce Pěšky do školy, která se tento rok uskuteční od 18. do 22. září. Loni se do celostátní výzvy zapojilo přes 300 škol a 72.000 dětí, což byl trojnásobek oproti předchozímu ročníku, letos očekávají pořadatelé účast ještě vyšší. Cílem akce je motivovat děti k pravidelnému pohybu a zvýšit dopravní bezpečnost v okolí škol.

"Cílem výzvy není nachodit v jednom časovém úseku co nejvíce kilometrů, ale především ukázat rodičům i dětem samotným, že existuje alternativa k automobilové dopravě, která dětem přináší fyzické i psychické benefity. Pěší doprava navíc uzdravuje nejen lidský organismus a duši, ale i okolí škol. Ty jsou především ve velkých městech automobilovou dopravou doslova ucpané," uvedla za organizaci Pěšky městem Marie Čiverná.

Výzva je otevřena pro základní, mateřské i střední školy. Účastníci mohou do školy vyrazit pěšky, na koloběžce nebo na kole. Pokud bydlí dál od školy, mohou přijet autobusem či tramvají a zbytek cesty dojít. Pokud nemají jinou možnost než dorazit autem, pak je podle pořadatelů vhodné zaparkovat v desetiminutové dochozí vzdálenosti od školy, nikoliv až přímo u ní.

Čím méně aut podle organizátorů přijede až před školu, tím bezpečněji a příjemněji tam bude. Krátký pohyb na čerstvém vzduchu před vyučováním navíc prospěje fyzickému i duševnímu zdraví dětí. Díky výzvě také mohou města a obce získat důležitá data o dopravních návycích dětí i rodičů a zmapovat překážky a bariéry, které jejich rozhodování ovlivňují.

V letošní výzvě spustí organizace Pěšky městem pilotní provoz nové webové aplikace Pěšky do školy. V té budou zaregistrované týmy v reálném čase vidět, jak si vedou oproti ostatním. Součástí výzvy je opět i soutěž.

Světová zdravotnická organizace pro děti ve školním věku doporučuje minimálně hodinu pohybu denně, to však v?České republice splňuje podle odhadů jen pětina dětí. Každé čtvrté dítě ve školním věku trpí nadváhou, každé sedmé obezitou. Počet dětí, které každodenně cestují do školy autem, rok od roku stoupá, podle odhadů je to nyní průměrně čtvrtina žáků a studentů.