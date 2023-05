Týmu věřím, jedeme se porvat o medaili, prohlásil kapitán hokejistů Červenka

Riga - Kapitán českých hokejistů Roman Červenka věří v sílu mužstva, které poskládal s kolegy z realizačního týmu kouč Kari Jalonen pro světový šampionát, jenž začne v pátek v Rize a Tampere. Jak uvedl sedmatřicetiletý útočník v rozhovoru s novináři, reprezentační výběr má na to, aby se znovu popral o medaili. Musí se ale bez ohledu na soupeře koncentrovat na každý zápas. A teprve na ledě se pak ukáže jeho skutečná síla.

"Máme rozhodně kvalitní hráče, ale teprve se uvidí, jak si to všechno sedne, jak budeme dodržovat systém, jak budeme hrát jako tým a jak ten turnaj odstartujeme. Roli bude hrát hodně detailů. Já však věřím, že tým může tu sílu mít," prohlásil Červenka, jenž loni ve Finsku dovedl tým - rovněž v roli kapitána - ke třetímu místu.

Výhodou může být, že základ mužstva je dlouho pospolu. "Může to být jeden z faktorů, ale všechno se ukáže až v zápasech. Týmu samozřejmě věřím a doufám, že uděláme co největší úspěch. Vždycky, když člověk jede na mistrovství světa, chce medaili. A nejen bronzovou. Jedete tam vyhrát každý zápas, vyhrát to celé. Ale je opravdu třeba se soustředit na každý zápas. Loni jsme prohráli s Rakouskem a zkomplikovali jsme si už tu cestu do čtvrtfinále," připomněl Červenka.

Dobře vnímá očekávání veřejnosti i to, jak lidé v Česku začínají žít čím dál víc blížícím se šampionátem. "Je to cítit. Když člověk potkával lidi nebo nějaké známé, všichni přáli hodně štěstí. A i tím, že byla loni medaile, tak na ni bude letos tlak znova. Ale tak to má být. Jedeme se o ni porvat. Medaile je cíl, ale je třeba jít postupně. Uvidíme, co přinese skupina. Věřím, že do čtvrtfinále postoupíme. A pak už je to jen o tom jednom utkání, zda o medaili hraješ, nebo ne," uvedl Červenka.

I když je v týmu několik debutantů na MS, neočekává, že by se tím jeho role kapitána nějak měnila. "Myslím, že ne, je to asi stejné. Netřeba nic měnit. I když někteří kluci budou na šampionátu poprvé, tak v nároďáku už něco odehraného mají. Na druhou stranu tady máme i kluky, kteří byli na mistrovství světa vícekrát. Myslím, že v tom týmu je dobrý balanc. Jsou tu starší kluci, kteří mají víc odehráno, mladší kluci. My se budeme jim snažit pomoct, abychom hráli jako tým. Není to vyloženě tak, že bych já musel něco motivačně dělat. A vše se ukáže na ledě," řekl Červenka.

Důležité pro pohodu mužstva je vždy dobré vykročení do turnaje. Češi narazí hned zkraje na Slováky. "Myslím, že Slováci jsou velice těžkým soupeřem na ten první zápas, ale doufám, že to zvládneme," přál si Červenka, jenž s týmem následně změří síly s papírově slabšími soupeři Kazachstánem, Lotyšskem, Slovinskem a Norskem, než přijdou na řadu duely se Švýcary a Kanadou.

"Nemá cenu přemýšlet, jestli je to plus, nebo minus, když to vyšlo zrovna takhle. My se musíme připravit na každý zápas. Dobře víme, že i s týmy, které vypadají slabší papírově, to není jednoduché. Jak jsem říkal - musíme se připravit na každý zápas co nejlíp. A chtít ho vyhrát," zdůraznil Červenka.

Loni na šampionátu zazářil i po individuální stránce, v deseti zápasech nasbíral 17 bodů za pět gólů a 12 asistencí. Stal se dokonce nejproduktivnějším hráčem celého šampionátu. A i když tuší, že velké věci se od něho budou čekat i tentokrát, nedělá mu to problém.

"Tlak je vždycky. Jak vždy říkám - největší tlak mám na sebe já sám. Ani ne na to, abych dával góly, ale uvědomuju si zodpovědnost za tým. A chtěl bych, abychom byli úspěšní. A abychom mistrovství světa odmakali, ale zároveň si to užili. Zvlášť hráči, kteří jsou v týmu poprvé. Když se něco povede, jsou to vzpomínky na celý život. Což je také důvod, proč člověk jede na šampionát," konstatoval Červenka.

V elitní útočné formaci ho budou patrně doplňovat zámořské posily Filip Chytil a Dominik Kubalík. Teoreticky by si mohli velmi dobře rozumět, ale podobné věci nelze předjímat. "Kolikrát si to musí nejdřív sednout. A pak to vyjde třeba jako loni. Jindy se sestava dlouho hledá v průběhu turnaje. Čím dřív se najde optimální složení, je to potom jednodušší. A výsledky tomu pak odpovídají," řekl Červenka.

Právě Chytil se připojil k mužstvu jako poslední až před úterním odletem, v dresu New York Rangers prožil po osobní stránce vynikající sezonu. "Určitě bude jednou z klíčových postav. Filip má za sebou skvělý ročník a věřím, že nám pomůže a bude rozdílový hráč. S ním je tým zase o něco silnější," byl přesvědčený Červenka.

Sám by měl už po zranění odložit obličejový kryt. "Snad už nebude potřeba. Je v plánu, že budu hrát bez něj. Pokud bude vše v pohodě, chci si dát zpátky normální plexi, co jsem měl. Bude to trochu úleva. Přišlo mi to vážně jiné. Ale ten týden se dal vydržet," řekl Červenka.