Tým chtěl, ale nevím, jestli na to měl, uvedl kapitán Červenka

Praha - Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka nesdílí názor svazového šéfa Aloise Hadamczika, podle kterého národnímu mužstvu na mistrovství světa scházela bojovnost. Novinářům po dnešním příletu z Finska řekl, že tým bojoval a chtěl uspět. Otázkou však podle zkušeného útočníka je, zda bylo v silách výběru kouče Kariho Jalonena, aby úspěchu dosáhl.

Hadamczik na sociálních sítích uvedl, že reprezentace postrádala odvahu, kreativitu, vůli a bojovnost. "Nevím, zda týmu chyběla bojovnost, těžko říct. Když řeknu pohledu zevnitř týmu, tak určitě nemůžu říct, že bychom nechtěli, nebo se někdo na něco vykašlal, to určitě ne," řekl Červenka. "Kreativita, vůle, odvaha...? Opravdu těžko říct, nedokážu to posoudit. Ten tým chtěl. Ale na rovinu - nevím, jestli na to měl," uvedl po delším zamyšlení.

Sedmatřicetiletý mistr světa z roku 2010 se nechtěl pouštět ani do úvah o tom, zda bylo vyřazení ve čtvrtfinále a konečné osmé místo reálným obrázkem současného stavu českého hokeje.

"To si úplně nemyslím. Něco možná jo, ale loni byl bronz, letos to nevyšlo. Neznamená to, že příště medaile být nemůže. Každý turnaj je jiný. Lotyši nemuseli být ani ve čtvrtfinále a pak porazí Švédsko a budou hrát o medaile. Je to prostě o jednom zápase, který rozhoduje, zda ten turnaj bude brán jako úspěšný, nebo ne," prohlásil Červenka.

Věří, že lze uspět i bez přívalu zvučných posil z NHL. "Samozřejmě je ale znát, když pak ty top hráče v týmu máš, to je jasné. To samozřejmě udělá velký rozdíl. Loni jsme je měli. Letos jsme třeba neměli až tak velké hvězdy, ale problém byl, že se nám Filip Chytil s Lukášem Sedlákem zranili. To je pak také znát, když se vám zraní dva tak důležití hráči," řekl Červenka. "Ale pořád si myslím, že máme i v Evropě další dobré hráče, kteří tady tentokrát nebyli. Každý šampionát je jiný a i soupeři mají jiná mužstva."

Potvrdil, že Chytila se Sedlákem mužstvo hodně postrádalo. "Byli to naši dva první centři. Scházeli hodně. Hru to samozřejmě ovlivní. Nehledě na to, že pak se rozhazovaly jednotlivé lajny a tak dále. Vliv to mělo, ale není to nějaká výmluva, i tak jsme si s tím měli poradit líp," řekl Červenka.

Zarážející i pro něho samotného bylo, že tým nedokázal hrát dobře po celé utkání. Ve hře byly velké výkyvy a svěřenci kouče Kariho Jalonena prakticky neustále střídali dobré pasáže se špatnými.

"Nevím. Fakt na to neznám odpověď, proč to tak bylo. Myslím, že v žádném zápase se nám nepovedlo hrát konzistentně celých 60 minut. V povedených pasážích se ukázalo, že tak hrát můžeme, tak nedokážu posoudit, proč jsme to nedokázali udržet alespoň po většinu zápasu," konstatoval Červenka.