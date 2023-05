Týden bude z velké části deštivý, nejvyšší teploty se čekají o víkendu

Praha - Nacházející týden bude provázet déšť, který bude zejména z úterý na středu vydatný. Postupně by měly srážky ubývat. O víkendu by se měly objevovat jen ojediněle a nejvyšší teploty překročí 20 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude středa, kdy bude maximálně mezi deseti až 14 stupni. Ve čtvrtek už budou teploty mírně vyšší, nicméně ráno se mohou objevit ještě přízemní mrazíky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho informací na facebooku.

Dnes má podle meteorologů pršet na většině území republiky a deštivé budou i další dny. "Vydatně pršet bude především z úterý na středu. Do čtvrtka spadne většinou 15 až 45 milimetrů, na jihu a východě ojediněle kolem 60 milimetrů," uvedli meteorologové.

Podle nich bude počasí v Česku ovlivňovat frontální systém spojený s tlakovou níží Minerva. Ta dnes a v úterý přinese do Itálie a na Balkán vydatný déšť a silné bouřky, doprovázené nárazy větru, vysokou bleskovou aktivitou a kroupami. Následně se její vliv rozšíří k severu, a zaměstná tak meteorology od centrálního Středomoří až do střední Evropy, doplnil ČHMÚ.

Nejvyšší denní teploty v Česku se dnes a v úterý mohou někde ještě dostat k 18 až 20 stupňům, ve středu pak spadnou na průměrných 12 stupňů. Poté se bude pozvolna oteplovat a v sobotu by už mohlo být v průměru 20 a v neděli 22 stupňů.