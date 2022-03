Tyčkařka Švábíková byla na halovém MS devátá

Bělehrad - Tyčkařka Amálie Švábíková obsadila deváté místo na halovém mistrovství světa, kam dostala pozvánku na poslední chvíli díky letošním výkonům. Česká atletka přeskočila 445 centimetrů a porazila dvě soupeřky. Soutěž pokračuje. V dnešním večerním finálovém bloku budou z českých reprezentantů závodit ještě koulař Tomáš Staněk a čtvrtkař Patrik Šorm.

Úřadující mistryně Evropy do 23 let Švábíková, která si na republikovém šampionátu vylepšila osobní halový rekord na 455, napoprvé založila na 430 centimetrech. Na 445 pak musela opravovat, což ji stálo o něco lepší umístění. Pak se zvyšovalo na 460 a laťku na úrovni nového absolutního osobního rekordu už dvaadvacetiletá česká reprezentantka nezdolala. Po této výšce pokračovalo šest závodnic včetně obhájkyně titulu Sandi Morrisové a olympijské vítězky Katie Nageotteové.

Zlato pro okupovanou Ukrajinu získala ve výšce Jaroslava Mahučichová. Dvacetiletá atletka si premiérový globální titul v kariéře zajistila překonáním 202 centimetrů na první pokus. Stříbrné Australance Eleanor Pattersonové nestačil ani první životní skok přes dva metry.

Úřadující vicemistryně světa pod širým nebem a bronzová olympijská medailistka Mahučichová zaváhala na 192 centimetrech a ztrácela na bezchybné závodnice v čele s Pattersonovou a reprezentantkou Kazachstánu Naděždou Dubovickou. Druhá jmenovaná vedla po výšce 198, protože jako jediná měla v té době čistý zápis. Dva metry ale nepřekonala, takže na ni zbyl bronz. Pátá žena loňské olympiády Pattersonová se dostala do vedení druhým úspěšným pokusem na výšce 200 cm.

Koncovka ale patřila mladé Ukrajince. Na dvou metrech se zachránila třetím pokusem, při němž měla velkou rezervu, a skvělé aktuální rozpoložení následně proměnila v úspěch i o dva centimetry výše. Na to už Australanka nedokázala zareagovat. Dorostenecká mistryně světa z roku 2017 Mahučichová získala první světové zlato v seniorské kategorii.

Překážkářka Jiranová skončila na halovém MS v rozběhu

Překážkářka Helena Jiranová nepostoupila na halovém mistrovství světa z rozběhu. Česká atletka, kterou v uplynulých dvou týdnech trápily zdravotní problémy, ve svém běhu na 60 metrů překážek obsadila poslední sedmou pozici v čase 8,25 sekundy. Vyřazena je překvapivě i jedna z favoritek, mistryně světa z venkovní stovky překážek z roku 2015 a nejrychlejší žena této sezony Danielle Williamsová z Jamajky.

Jiranová odlétala na šampionát do Bělehradu s denním zpožděním. "Říkala jsem si, že po tom, co jsem v čtrnácti dnech překousla a zvládla, že by postup do semifinále byl za odměnu. Mrzí mě, že jsem nedokázala prodat to, na co jsem měla, a že jsem to prostě pokazila," litovala v rozhovoru pro Českou televizi.

Peripetie závodnice, která si letos vylepšila osobní rekord na 8,03 sekundy, začaly po halovém mistrovství republiky. "Pak jsem měla problém se zády, takže jsme nemohli skoro vůbec trénovat. Když jsem mohla trénovat, tak jsem dostala střevní potíže, byla jsem i v nemocnici na injekci a na kapačce," dodala atletka, která celkově obsadila 35. místo.

Ve svém běhu zaostala jen o dvě setiny za Williamsovou, která měla kolizi hned se dvěma překážkami, přičemž tu druhu kolenem zlomila, ztratila rytmus a halový světový šampionát pro ni skončil předčasně. Nejrychlejší čas v rozběhu předvedla Francouzka Cyréna Sambaová-Mayelaová (7,91).

O halový světový titul na 800 metrů nebude bojovat stříbrná olympijská medailistka Keely Hodgkinsonová. Dvacetiletá Britka, která časem 1:57,20 o více než sekundu vévodila letošním halovým světovým tabulkám, těsně před rozběhem odstoupila kvůli zranění předního stehenního svalu.

Finále:

Muži:

Sedmiboj (po 6 disciplínách): 1. Ehammer (Švýc.) 5634 b. (60 m: 6,72 - dálka: 804 - koule: 14,23 - výška: 205 - 60 m př.: 7,75 - tyč: 510), 2. Warner 5611, 3. Moloney (Austr.) 5504.

Ženy:

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 202, 2. Pattersonová (Austr.) 200, 3. Dubovická (Kaz.) 198.

Rozběhy:

Ženy:

60 m př.: 1. Sambaová-Mayelaová (Fr.) 7,91, ...35. Jiranová (ČR) 8,25 - nepostoupila do semifinále.