Twitter poprvé zablokoval na 12 hodin Trumpův účet

Washington - Sociální síť Twitter dnes poprvé dočasně zablokovala účet amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli jeho příspěvkům, v nichž odmítal odsoudit násilné vniknutí svých podporovatelů do budovy amerického Kongresu a trval na svých nepodložených tvrzeních o podvodech v nedávných prezidentských volbách. Video s Trumpovým středečním vystoupením smazal rovněž server Youtube i společnost Facebook.

Sociální síť znepřístupnila tři Trumpovy příspěvky, které podle ní porušovaly její pravidla užívání. Po takové penalizaci nastupuje automatická 12hodinová blokace, která bude trvalá, pokud Trump svoje vyjádření sám neodstraní, uvedl bezpečnostní účet Twitteru.

Kongres ve středu zahájil společné jednání obou komor, při němž měly být formálně sečteny hlasy volitelů z jednotlivých států a vyhlášen vítěz voleb, kterým je demokrat Joe Biden. Trump však svou prohru již asi dva měsíce odmítá uznat a odvolává se přitom na údajné volební podvody, pro něž však nedokázal předložit soudům přesvědčivé důkazy. Jeho výroky odmítl i jemu blízký někdejší ministr spravedlnosti a řada federálních úřadů.

Po vniknutí demonstrantů do Kongresu řada lidí na prezidenta naléhala, aby vyzval svoje podporovatele k odchodu. To sice Trump učinil, nicméně nadále trval na svých nepodložených tvrzeních o podvodech a násilným protestujícím vyjádřil ve videu na sociálních sítích podporu a sympatie. Platformy následně jeho vzkaz smazaly, Twitter to odůvodnil tím, že příspěvky podněcují násilnosti.

Trump v posledních měsících stále více kritizuje velké internetové společnosti, protože podle něj cenzurují konzervativní hlasy. Usiluje proto mimo jiné o zrušení jejich právní ochrany, díky níž mohou fungovat v jejich současné podobě.