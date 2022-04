Twitter oznámil, že testuje tlačítko pro dodatečnou úpravu příspěvků

New York - Společnost Twitter na své vlastní sociální síti oznámila, že testuje tlačítko pro dodatečnou úpravu příspěvků. S testováním začala už loni. Oznámení přišlo jen několik hodin poté, co se novým největším akcionářem podniku stal Elon Musk. Majitel Tesly se svých fanoušků v anketě ptal, zda by právě o tuto funkci stáli.

"Když se teď všichni ptají... ano, na editační funkci pracujeme už od loňského roku! Ne, ten nápad jsme nedostali díky anketě," napsal Twitter.

Twitter uvedl, že tuto funkci bude v příštích měsících testovat ve své placené službě Twitter Blue. Test mu pomůže "zjistit, co funguje, co ne a co je možné". Zatím není jasné, zda bude funkce k dispozici pro všechny uživatele, píše agentura AP.

Na Muskovu anketu o zavedení editačního tlačítka za 24 hodin odpovědělo více než 4,3 milionu uživatelů této sociální sítě. Pro zavedení funkce hlasovalo 73,5 procent z nich. Musk navíc do své ankety přidal i vtip, v obou možných odpovědích jsou překlepy. Právě kvůli nim by uživatelé této sítě uvítali možnost oprav.