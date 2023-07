Twitter hrozí Metě žalobou kvůli spuštění konkurenční sítě Threads, píše tisk

Washington - Twitter hrozí kvůli spuštění sítě Threads žalobou společnosti Meta, a to za údajnou krádež obchodního tajemství. Píše o tom server Semafor s odvoláním na dopis od advokáta Twitteru adresovaný majiteli Mety Marku Zuckerbergovi. Meta podle dopisu za poslední rok začala nabírat bývalé zaměstnance Twitteru, kteří stále měli přístup k určitým datům, a jejich know-how použila k vytvoření nové sítě. Meta popřela, že by ve vývojářském týmu Threads byl jakýkoliv bývalý zaměstnanec Twitteru.

"Twitter má v úmyslu důrazně vymáhat své duševní vlastnictví a požaduje, aby Meta okamžitě přestala užívat jakákoliv obchodní tajemství Twitteru či jiné přísně tajné informace," stojí v dopise z 5. července, který "jménem nástupnické organizace Twitteru X Corp" podepsal právník Alex Spiro.

Spiro závěrem dopisu Metu vyzývá, aby zprávu brala jako "formální oznámení, že si musí uschovat veškeré dokumenty, které by mohly být relevantní v průběhu sporu mezi Twitterem, Metou a/nebo bývalými zaměstnanci Twitteru, kteří nyní pracují v Metě".

"Nikdo z inženýrů v týmu Threads není bývalým zaměstnancem Twitteru, to se prostě neděje," uvedl podle Semaforu zdroj z Mety s tím, že obvinění Twitteru nemají reálný základ.

Meta textovou síť Threads spustila v noci na dnešek, aplikace je dostupná ve zhruba 100 zemích světa, nikoliv ale ve státech Evropské unie, a to kvůli nejasnostem týkajícím se využití osobních údajů. Zuckerberg oznámil, že za prvních sedm hodin se do nové sítě zaregistrovalo deset milionů uživatelů, později uvedl, že uživatelů je 30 milionů. Jak podotýkají média, aplikace Threads je svým vzhledem i funkčností velmi podobná Twitteru. Uživatelé ale mohou psát delší zprávy. Jejich maximální délka může být 500 znaků, zatímco na Twitteru je to pro většinu uživatelů 280. Publikovaná videa mohou mít na nové platformě délku až pět minut.