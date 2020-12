Tvůrci vánočních klipů využili seriál, divadlo i střechu Lucerny

Praha - Tvůrci vánočních videoklipů, které se v současné době objevují na sociálních sítích, využili k jejich natáčení seriál, divadlo i střechu Lucerny. Hitem internetu se stala skladba Díky Vám, kterou nazpívaly hvězdy seriálu Sestřičky jako poděkování zdravotníkům za obětavou péči. Na YouTube má do dnešního dne 494.000 zhlédnutí.

"Šli jsme do toho srdcem a věřili jsme, že naše díky doputuje tam, kam má. Ale přiznám se, že takový ohlas a tolik krásných reakcí jsem nečekal. Mám upřímnou radost, že se nám snad podařilo vyjádřit nejenom poděkování, ale i obdiv a podporu našim vzorům, těm, kterých si vážíme a které za jejich práci obdivujeme," uvedl herec David Gránský, který stojí za myšlenkou i textem k písni.

Hudbu složil jeho šestnáctiletý bratr, který vystupuje pod pseudonymem Tom Sean, a hudební producent Jiří Vidasov. Vedle Gránského skladbu nazpívali Sabina Laurinová, Saša Rašilov, Adéla Gondíková, Petr Vaněk, Sandra Nováková, Ondřej Rychlý, Natálie Halouzková, Míša Tomešová, Petr Ryšavý, Amélie Pokorná, Veronika Divišová, Kristýna Frejová, Daniela Šinkorová, Michaela Dittrichová. Režie se ujal partner Sandry Novákové a režisér seriálu Sestřičky Vojtěch Moravec.

Také Tomáš Klus a Městská divadla pražská natočili novou vánoční píseň pro časy koronavirové pandemie. V klipu Vánoční čas účinkují Kateřina Marie Fialová, Zdeněk Piškula, Martin Donutil a další herci. "S krátkou přestávkou v září jsou naše divadla pro diváky zavřená už téměř osm měsíců a i přesto, že stále zkoušíme, vydáváme knihy, pracujeme na vzdělávacích programech nebo streamujeme, naše hlavní a nejdůležitější činnost, představení před živým publikem, nám všem velmi chybí," sdělil Daniel Přibyl, ředitel Městských divadel pražských.

Klip v režii režíroval divadelní a filmový režisér Jakub Šmíd ve spolupráci s výtvarníkem Petrem Vítkem. Odehrává se převážně na jevišti divadla ABC, kde slavnostně odění herci zdobí vánoční strom.

Zpěvák Martin Chodúr si pro svoji autorskou píseň a klip Síla mít rád tentokrát přizval multižánrovou cimbálovku Silband z Košic. Píseň původně napsaná pro šedesátičlennou Janáčkovou filharmonii Ostrava se poprvé objevila na albu Hallelujah vánoční písně a koledy v roce 2018. V novém aranžmá Gabriela Silvaye se píseň harmonicky i svým charakterem obohatila o lidové prvky a vznikla verze písně pro tyto vánoce. "Líbí se mi jak Silband pracuje s tradičním zvukem cimbálovky a hlavně, jak dokážou zahrát různé styly a vytvořit netypickými technikami hry nejrůznější zvuky," sdělil Chodúr.

Zpěvačka Elly, která se chystá představit na začátku příštího roku svůj debutový singl, klip ke skladbě Vánoční čas natáčela na střeše Lucerny. "Nápad vytvořit vánoční song přišel tak za pět minut dvanáct. Mým motivem k jeho vzniku bylo to, když mi jeden blízký člověk řekl, že je už několik let na Vánoce sám. V tu chvíli jsem si uvědomila, že bych chtěla vytvořit píseň, kterou vyčaruji lidem na tváři úsměv. A to i těm, kteří jsou o Vánocích sami," vysvětlila vznik skladby Elly, vlastním jménem Eliška Tunková. O režii klipu se postaral Jan Strach.

O kouzelné vánoční Praze, poletujících sněhových vločkách a o jednom zachráněném kaprovi vypráví v nové písničce a animovaném videoklipu Vánoční čas Dáša Zázvůrková. "Náš Vánoční čas jsme pojali jako příběh o kaprovi, který se odehrává na zasněžené pražské náplavce. Moje kamarádka a skvělá herečka Jitka Sedláčková napsala nádherný, poetický a vtipný text. Původně byl jednou tak dlouhý. Byl opravdu originální, ale jelikož tento song aspiruje na koledu, která se letos bude hrát v rádiích, tak jsme museli záměrně píseň zkrátit," podotkla Zázvůrková, která se momentálně věnuje skládání nových písniček a také hudby k připravovanému filmu Můžem i s mužem. O část refrénu se postarala textařka Bára Horáčková a hudbu Zázvůrková napsala společně s Honzou Horáčkem.