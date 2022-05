Tvůrci snímku Cesta do Tvojzemí:Předností filmu pro děti jsou téměř žádné limity

Scenáristka Barbora Budinská a režisér Peter Budinský při setkání s novináři k filmu Cesta do Tvojzemí na 62. ročníku zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, 27. května 2022, Kongresové centrum, Zlín.

Scenáristka Barbora Budinská a režisér Peter Budinský při setkání s novináři k filmu Cesta do Tvojzemí na 62. ročníku zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, 27. května 2022, Kongresové centrum, Zlín. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Téměř žádné limity, tvůrčí svoboda a velké možnosti jsou podle tvůrců snímku Cesta do Tvojzemí přednostmi filmů pro děti. Filmy pro děti a ještě ty animované nemají téměř žádné hranice, děti jsou navíc nejkrásnější a nejúžasnější diváci, je radost dělat dětský film, řekla dnes novinářům scenáristka filmu Barbora Budinská. Celovečerní 3D animovaný česko-slovensko-belgický snímek měl na zlínském filmovém festivalu světovou premiéru, v českých kinech bude uveden 11. srpna.

Snímek vypráví příběh desetiletého Rikiho, jeho drzé kamarádky Emmy a opičáka Tidlinga, kteří se vydávají na dobrodružnou výpravu do Tvojzemí. "Jde o napínavý příběh, ve kterém hlavní hrdina Riki zažívá spoustu dobrodružství, poznává nové kamarády a světy. Je to jako jízda na horské dráze plná vzrušení a nečekaných zvratů," uvedl režisér Peter Budinský. Výroba snímku trvala pět až šest let, pracovalo na něm více než 15 výtvarníků a animátorů z celé Evropy. Rozpočet snímku je 94 milionů korun.

Budinský chtěl podle svých slov vyprávět dobrodružný fantazijní příběh i otevřít náročnější témata. Režisér chtěl, aby byl snímek i vizuálně odlišný. Zahraniční produkce si jsou podle něj trochu podobné. "Naše postavičky byly inspirované tradiční českou loutkovou technologií. V každé složce jsme se snažili přinést něco nového. Snažil jsem se do toho dostat hodně vrstev, aby si každý divák, dětský i dospělý, něco odnesl," řekl dnes ČTK Budinský. Režisér dříve dělal krátké animované filmy pro dospělé, svět filmů pro děti ho však podle jeho slov vtáhnul. "Přemýšlím nad dalším projektem, mám první náměty," uvedl Budinský.

Postavy ve filmu namluvili herci Jan Cina, Jan Vondráček, Klára Issová, Martin Myšička nebo Václav Neužil, který ztvárnil tatínka hlavního hrdiny. "Tatínek je trošku ustrašený, pak si oddechne a Rikimu pomůže. Ale myslím si, že Riki je větší hrdina než táta," řekl dnes ČTK Neužil. Práce na filmu se mu velmi líbila, přestože dabuje málo. "Dabing animovaného filmu je zábavný. Jsou tam pravidla, musíte mít dobrý timing a tak dále. Zároveň je tam velká možnost fantazie a měnění hlasu, to je pro herce vždy zábavné," uvedl Neužil. Ze svého dětství má rád například seriály Létající Čestmír, Arabela nebo Návštěvníci. "Jako herec ve filmech pro děti moc nehraju, ale rád vzpomínám například na pohádku Sedmero krkavců," uvedl Neužil.