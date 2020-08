Tvůrci Simpsonových reagovali na přirovnání Harrisové k Marge

Washington - Do politiky se prý moc nemíchá, ale teď se začíná cítit dotčeně. K dění kolem kandidatury demokratické senátorky Kamaly Harrisové na viceprezidentský post se dnes vyjádřila i animovaná postava Marge Simpsonové. Krátkým videem s jejím vyjádřením reagovali tvůrci seriálu Simpsonovi na výrok právničky prezidenta Donalda Trumpa o hlase Harrisové.

"Kamala zní jako Marge Simpsonová," uvedla ve středu na twitteru prezidentova právnička a zároveň poradkyně jeho volebního štábu Jenna Ellisová. Její tweet toto tvrzení nijak nerozvádí, takže není zcela jasné, zda byl myšlen posměšně, Marge nicméně podle tvůrců Simpsonových cítila potřebu ohradit se.

"Většinou se do politiky nemíchám, ale prezidentova poradkyně Jenna Ellisová právě řekla, že Kamala Harrisová zní jako já. Líza říká, že to nemyslela jako kompliment," říká matka z populární animované rodiny. "Je-li tomu tak, pak se jakožto obyčejná předměstská žena v domácnosti začínám cítit trošku uražená. Své děti učím, aby nikoho nenazývali různými jmény, Jenno," pokračovala.

Mimo záběr imaginární kamery pak dodává, že chtěla říct, že je nasraná, ale bála se, "že by to vypípali". Video rychle nasbíralo statisíce zobrazení.

Slov právničky Ellisové si už předtím všímal deník The New York Times v článku o "tvrdých osobních útocích" Trumpa a jeho spojenců na senátorku Harrisovou. Prezidentův syn Eric ji údajně na twitteru označil za "příšernou volbu", přičemž anglický přívlastek úmyslně zkomolil, aby obsahoval slovo whore ("děvka"). Tweet byl později smazán, píše list.

Kromě toho se objevily i chybné dohady o tom, že Harrisová, která je dcerou imigrantů z Jamajky a Indie, nesplňuje zákonné podmínky ohledně působení na viceprezidentském postu. Experti tuto teorii označovali za směšnou a rasistickou, protože demokratická senátorka je americkou občankou, dlouhodobě ve Spojených státech žije a je starší 35 let.

Prezident Trump nicméně při čtvrteční tiskové konferenci k vyvrácenému tvrzení zaujal neutrální postoj. "Nemám ponětí, jestli je to pravda. (...) Je to ale velmi vážné, co říkáte. Říkají, že není způsobilá, protože se nenarodila v téhle zemi," uvedl. Novinář mu vzápětí připomněl, že pochybnosti nejsou o tom, zda se Harrisová narodila v USA, ale o tom, zda v zemi její rodiče tehdy měli trvalý pobyt.

Zpravodajský web BBC připomíná, že Trump v minulosti delší dobu propagoval teorii o tom, že americký exprezident Barack Obama se narodil v Keni. Když v dubnu 2011 Obama předložil kopii svého rodného listu, na němž byl jako místo narození uveden americký stát Havaj, Trump tvrdil, že jde o podvrh.