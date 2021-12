Tvůrci se mohou do února přihlásit do mezinárodní soutěže videoklipů

Praha - Tvůrci videoklipů se mohou zúčastnit druhého ročníku mezinárodní soutěže hudebních videoklipů. Klipy natočené v roce 2021 lze přihlásit do konce února na stránkách soutěže. Proti předchozímu roku pro další ročníky organizátoři zjednodušili pravidla. Nově stačí videoklip přihlásit a porotci ze všech klipů vyberou nominanty do některé z osmi kategorií. ČTK o tom za organizátory informovala Michaela Fialová Rozšafná.

Osobnosti do Síně slávy nominuje porota. Organizátoři uvedli, že to ve druhém ročníku bude velká osobnost filmového a klipového světa, jméno zatím nesdělili. V prvním ročníku soutěže nazvané No Stress Music Video Awards (NSMVA) do Síně slávy vstoupil divadelník Jiří Suchý.

NSMVA 2021 jsou vyhlášeny v kategoriích Nejlepší videoklip roku, Nejlepší režie, Nejlepší kamera, Nejlepší střih, Nejlepší herecký výkon, Cena za kreativní přístup, Nejlepší nízkorozpočtový klip, Šok roku a Síň slávy.

Mezinárodní soutěž NSMVA se konala poprvé v roce 2020 s cílem poukázat na zajímavé klipy, které, byť jsou často mistrovským dílem, své detailnější ocenění nemají, a také podpořit mladé tvůrce. Šanci vyniknout mají mainstreamoví i začínající, domácí i zahraniční tvůrci.

"Úspěch, se kterým se soutěž v prvním ročníku setkala, potvrdil, že takový projekt tu chyběl. Přihlásilo se do něj 111 videoklipů z 19 zemí světa a valná většina z nich splňovala ta nejpřísnější měřítka. Mezi výherci pak byli jak francouzská kapela Caravan Palace, tak zpěvačka Lenny s videoklipem Figure It Out," řekl David Laňka, který je spolu s Martinem Müllerem organizátorem soutěže.

Porotu letošního ročníku tvoří filmový kameraman Timm Lange, režisér Laňka, kameraman Václav Tlapák a kameraman a režisér Jan Moravec.

"Uplynulé dva roky byly pro videoklipovou tvorbu zlomové. Pandemická situace způsobila, že se musí natáčet za přísných bezpečnostních opatření, a zatímco na jedné straně hudebníci omezenou možnost veřejného vystupování využili ke skládání a nahrávání nových písniček, na druhé straně to způsobilo výpadky příjmů a tím pádem i možnosti investovat finanční prostředky do natáčení videoklipů. Točilo se méně a skromněji, ale zase jak víme, zhoršené podmínky někdy podporují kreativitu," podotkl Müller.