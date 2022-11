Tvůrci dokončili druhou řadu minisérie Iveta, na Voyo ji představí příští rok

Praha - Tvůrci po 21 natáčecích dnech dokončili druhou řadu minisérie Iveta z dílny placené platformy Voyo Originál v režii Michala Samira. Kreativním producentem je opět Matěj Podzimek. Na Voyo se minisérie sledující příběh zpěvačky Ivety Bartošové představí v první polovině příštího roku. ČTK o tom za tvůrce informoval Michal Prokeš.

První řada skončila ve chvíli, kdy Bartošová tragicky přišla o svého pěveckého kolegu a partnera Petra Sepešiho. Druhá řada vypráví její příběh od začátku 90. let, kdy celá společnost prožívá řadu změn. "V první řadě byla Iveta vlastně ještě dítě. Teď je z ní žena, která si plní svůj sen," řekla představitelka titulní role Anna Fialová.

Druhá řada bude ve třech dílech vyprávět příběh zpěvačky v době její největší slávy, kdy sbírala jedno ocenění za druhým, objevila se v hlavní roli filmu Svatba upírů, po jejím boku stál Ladislav Štaidl a dočkala se vytouženého dítěte. Přichází také první skandál, který plní titulní strany tehdy vzniklých bulvárních titulů.

"Druhá řada se bude lišit od první jako devadesátky od osmdesátek. S Ivetou prožijeme zvraty, na které by jiní potřebovali tři životy. A díky scénáři a režii Michala Samira se dostaneme tak blízko jako nikdo předtím," uvedl kreativní producent Voyo Matěj Podzimek.

V nové řadě na diváky čeká mnoho tanečních a hudebních vystoupení, včetně duetu s Karlem Gottem, kterého si zahrál muzikant Ondřej Ruml. "Natáčení pro nás bylo tentokrát velmi náročné zejména kvůli velkému množství vystoupení a změn účesů a líčení," sdělila producentka a castingová režisérka Maja Hamplová.

Kromě Anny Fialové, Elišky Křenkové, Aleny Mihulové a Miroslava Hanuše, s nimiž se diváci setkali už v první řadě, se na větší ploše představí Ondřej Gregor Brzobohatý v roli Ladislava Štaidla. Dalšího z výrazných mužů v okolí Bartošové, skladatele Karla Svobodu, ztvárnil Saša Rašilov.

Bartošová, která se narodila 8. dubna 1966, patřila od konce 80. let k hvězdám české populární hudby, třikrát se stala zlatou slavicí, vystupovala v úspěšných muzikálech a zahrála si též ve filmu. Ke konci života bojovala se závislostí na alkoholu, lécích i s nevyrovnaným soukromím. Bartošová se dvakrát vdala, ani jedno z manželství ale nebylo šťastné. Poslední roky před smrtí byla vděčným objektem bulvárních médií, která sledovala každý její krok. V dubnu 2014 spáchala sebevraždu, svůj život ukončila skokem pod vlak.

